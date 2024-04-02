https://sputnikarabic.ae/20240402/الكشف-عن-نوع-المقاتلات-التي-استخدمت-بضرب-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087608934.html

الكشف عن نوع المقاتلات التي استخدمت بضرب القنصلية الإيرانية في دمشق

الكشف عن نوع المقاتلات التي استخدمت بضرب القنصلية الإيرانية في دمشق

سبوتنيك عربي

ذكرت مجلة "ميلاتري ووتش" أن الغارة الجوية على القنصلية الإيرانية في دمشق نفذتها طائرات إسرائيلية من طراز "إف-35"، باستخدام صواريخ بعيدة المدى. 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T08:18+0000

2024-04-02T08:18+0000

2024-04-02T08:18+0000

رصد عسكري

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وقالت المجلة: "منذ أكتوبر، تلقت طائرات "إف-35" الإسرائيلية كميات كبيرة بشكل خاص من قطع الغيار وغيرها من الدعم من شركاء الناتو في برنامج "إف-35"، وبالأخص من هولندا والولايات المتحدة، ما يسمح للوحدات بالحفاظ على وتيرة عالية بشكل غير معهود للعمليات". وفي الوقت نفسه، تشير المجلة إلى أن الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية تم تنفيذها على خلفية نجاحات القوات الموالية لإيران في المنطقة، والتي تشن بانتظام هجمات بطائرات مسيرة ومدفعية وصواريخ على أهداف إسرائيلية وأمريكية.وعقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، في وقت سابق، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي تمت مساء أمس الاثنين.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن مقتل قائدين بارزين في فيلق القدس الإيراني و5 من مرافقيهم.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين في سوريا و5 ضباط من مرافقيهم، إثر الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

https://sputnikarabic.ae/20240402/إعلام-واشنطن-تبلغ-إيران-بعدم-ضلوعها-في-الضربة-الإسرائيلية-على-قنصليتها-في-دمشق-1087606283.html

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