الكشف عن نوع المقاتلات التي استخدمت بضرب القنصلية الإيرانية في دمشق

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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05:00 GMT
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05:54 GMT
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
13:09 GMT
4 د
On air
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2 د
بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
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مرايا العلوم
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https://sputnikarabic.ae/20240402/الكشف-عن-نوع-المقاتلات-التي-استخدمت-بضرب-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087608934.html
الكشف عن نوع المقاتلات التي استخدمت بضرب القنصلية الإيرانية في دمشق
الكشف عن نوع المقاتلات التي استخدمت بضرب القنصلية الإيرانية في دمشق
سبوتنيك عربي
ذكرت مجلة "ميلاتري ووتش" أن الغارة الجوية على القنصلية الإيرانية في دمشق نفذتها طائرات إسرائيلية من طراز "إف-35"، باستخدام صواريخ بعيدة المدى. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T08:18+0000
2024-04-02T08:18+0000
رصد عسكري
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وقالت المجلة: "منذ أكتوبر، تلقت طائرات "إف-35" الإسرائيلية كميات كبيرة بشكل خاص من قطع الغيار وغيرها من الدعم من شركاء الناتو في برنامج "إف-35"، وبالأخص من هولندا والولايات المتحدة، ما يسمح للوحدات بالحفاظ على وتيرة عالية بشكل غير معهود للعمليات". وفي الوقت نفسه، تشير المجلة إلى أن الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية تم تنفيذها على خلفية نجاحات القوات الموالية لإيران في المنطقة، والتي تشن بانتظام هجمات بطائرات مسيرة ومدفعية وصواريخ على أهداف إسرائيلية وأمريكية.وعقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، في وقت سابق، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي تمت مساء أمس الاثنين.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن مقتل قائدين بارزين في فيلق القدس الإيراني و5 من مرافقيهم.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين في سوريا و5 ضباط من مرافقيهم، إثر الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240402/إعلام-واشنطن-تبلغ-إيران-بعدم-ضلوعها-في-الضربة-الإسرائيلية-على-قنصليتها-في-دمشق-1087606283.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الكشف عن نوع المقاتلات التي استخدمت بضرب القنصلية الإيرانية في دمشق

08:18 GMT 02.04.2024
© AP Photo / Kamran Jebreiliإف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران
إف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
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ذكرت مجلة "ميلاتري ووتش" أن الغارة الجوية على القنصلية الإيرانية في دمشق نفذتها طائرات إسرائيلية من طراز "إف-35"، باستخدام صواريخ بعيدة المدى.
وقالت المجلة: "منذ أكتوبر، تلقت طائرات "إف-35" الإسرائيلية كميات كبيرة بشكل خاص من قطع الغيار وغيرها من الدعم من شركاء الناتو في برنامج "إف-35"، وبالأخص من هولندا والولايات المتحدة، ما يسمح للوحدات بالحفاظ على وتيرة عالية بشكل غير معهود للعمليات".
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
إعلام: واشنطن تبلغ إيران بعدم ضلوعها في الضربة الإسرائيلية على قنصليتها في دمشق
07:24 GMT
وفي الوقت نفسه، تشير المجلة إلى أن الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية تم تنفيذها على خلفية نجاحات القوات الموالية لإيران في المنطقة، والتي تشن بانتظام هجمات بطائرات مسيرة ومدفعية وصواريخ على أهداف إسرائيلية وأمريكية.
وعقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، في وقت سابق، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.
وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي تمت مساء أمس الاثنين.
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن مقتل قائدين بارزين في فيلق القدس الإيراني و5 من مرافقيهم.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين في سوريا و5 ضباط من مرافقيهم، إثر الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
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