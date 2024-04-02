https://sputnikarabic.ae/20240402/بريطانيا-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-على-خلفية-مقتل-عمال-إغاثة-في-غزة-1087627366.html

بريطانيا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية مقتل عمال إغاثة في غزة

بريطانيا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية مقتل عمال إغاثة في غزة

سبوتنيك عربي

استدعت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، سفير إسرائيل في لندن للتعبير عن "إدانتها الشديدة" لمقتل 7 من عمال الإغاثة، بينهم 3 بريطانيين، بضربة إسرائيلية في... 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T18:34+0000

2024-04-02T18:34+0000

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وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، أندرو ميتشل في بيان، "استدعيت اليوم السفير الإسرائيلي في لندن إلى مقر وزارة الخارجية".وأضاف "أوضحت إدانة الحكومة القاطعة للقتل المروع لـ 7من عمال الإغاثة في منظمة (وورلد سنترال كيتشن)".وتابع "طلبت إجراء تحقيق سريع وشفاف، ومشاركة النتائج مع المجتمع الدولي، ومحاسبة المسؤولين (عن الهجوم)".وأكد على ضرورة قيام إسرائيل بإنشاء آلية فعالة وبشكل عاجل لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية.وأتم قائلا "نحن بحاجة إلى رؤية هدنة إنسانية فورية، لإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين، ثم التقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار".وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية أكدت في بيان في وقت سابق اليوم، مقتل 7 من أفراد فريقها في ضربة للجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة.وأضافت "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع".وأوضحت المنظمة أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني". كما أعلنت "تعليق عملياتها في المنطقة".ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الواقعة بأنها "استهداف غير مقصود من قواتنا".وأثار مقتل عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة، بضربة إسرائيلية تنديدا دوليا واسعا.

https://sputnikarabic.ae/20240402/نتنياهو-مقتل-عمال-الإغاثة-في-غزة-هو-إصابة-غير-مقصودة-للأبرياء-من-قبل-قواتنا-1087616839.html

https://sputnikarabic.ae/20240402/بلينكن-طلبنا-من-إسرائيل-فتح-تحقيق-سريع-ودقيق-بشأن-مقتل-عمال-الإغاثة-بغزة-1087622899.html

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بريطانيا, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار