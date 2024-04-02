https://sputnikarabic.ae/20240402/بلينكن-طلبنا-من-إسرائيل-فتح-تحقيق-سريع-ودقيق-بشأن-مقتل-عمال-الإغاثة-بغزة-1087622899.html
بلينكن: طلبنا من إسرائيل فتح تحقيق سريع ودقيق بشأن مقتل عمال الإغاثة بغزة
بلينكن: طلبنا من إسرائيل فتح تحقيق سريع ودقيق بشأن مقتل عمال الإغاثة بغزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه تحدث مع الحكومة الإسرائيلية بشأن مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة، وطلب منهم التحقيق بشكل سريع ودقيق. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T15:28+0000
2024-04-02T15:28+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الثلاثاء.وأوضح أن خطوات إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة غير كافية.وشدد على أنه يجب ألا تتوسع الحرب في قطاع غزة إلى تصعيد إقليمي، لافتا إلى أن واشنطن تحاول التأكد من الحقائق بشأن الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية بدمشق.بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي إنه يجب تجنب التصعيد الإقليمي، خصوصا في لبنان، مشيراً إلى أنه على كل الأطراف الإقليمية أن تمتنع عن التصعيد بمن فيهم إيران.ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى باريس اليوم بعد تعرض منظمة "ورلد سنترال كيتشن" لضربة جوية إسرائيلية في وسط غزة، أسفرت عن مقتل 7 من موظيفها.وقررت المنظمة، في بيان تعليق عملياتها الإغاثية في قطاع غزة، منوهة بأن "القتلى الـ7 هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ويحملون جنسيات مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين".
https://sputnikarabic.ae/20240402/نتنياهو-مقتل-عمال-الإغاثة-في-غزة-هو-إصابة-غير-مقصودة-للأبرياء-من-قبل-قواتنا-1087616839.html
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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
بلينكن: طلبنا من إسرائيل فتح تحقيق سريع ودقيق بشأن مقتل عمال الإغاثة بغزة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه تحدث مع الحكومة الإسرائيلية بشأن مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة، وطلب منهم التحقيق بشكل سريع ودقيق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الثلاثاء.
وأضاف بلينكن أن إسرائيل لم تستوفِ شروط واشنطن السياسية بشأن استخدامها للأسلحة التي تزودها بها، معربا عن تعازيه لعائلات ضحايا عمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة.
وأوضح أن خطوات إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة غير كافية.
وشدد على أنه يجب ألا تتوسع الحرب في قطاع غزة إلى تصعيد إقليمي، لافتا إلى أن واشنطن تحاول التأكد من الحقائق بشأن الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية بدمشق.
بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي إنه يجب تجنب التصعيد الإقليمي، خصوصا في لبنان، مشيراً إلى أنه على كل الأطراف الإقليمية أن تمتنع عن التصعيد بمن فيهم إيران.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى باريس اليوم بعد تعرض منظمة "ورلد سنترال كيتشن"
لضربة جوية إسرائيلية في وسط غزة، أسفرت عن مقتل 7 من موظيفها.
وقررت المنظمة، في بيان تعليق عملياتها الإغاثية في قطاع غزة، منوهة بأن "القتلى الـ7 هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ويحملون جنسيات مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين".