https://sputnikarabic.ae/20240402/تقرير-للأمم-المتحدة-والبنك-الدولي-نصف-سكان-غزة-على-شفا-المجاعة-1087625886.html
تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي: نصف سكان غزة على شفا المجاعة
تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي: نصف سكان غزة على شفا المجاعة
سبوتنيك عربي
جاء في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة، أن أكثر من نصف سكان غزة على شفا المجاعة، وأكثر من مليون منهم أصبحوا بلا مأوى نتيجة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T17:41+0000
2024-04-02T17:41+0000
2024-04-02T17:41+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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ووفقا للتقرير، فإن "أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان من نقص حاد في الغذاء وسوء التغذية، وقد أصبح أكثر من مليون شخص بدون منازل، وأصبح 75٪ من السكان نازحين داخليا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت مئات الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240402/خسائر-البنية-التحتية-في-قطاع-غزة-تقدر-بـ185-مليار-دولار-1087625392.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي: نصف سكان غزة على شفا المجاعة
جاء في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة، أن أكثر من نصف سكان غزة على شفا المجاعة، وأكثر من مليون منهم أصبحوا بلا مأوى نتيجة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتصاعد الذي بدأ في خريف عام 2023.
ووفقا للتقرير، فإن "أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان من نقص حاد في الغذاء وسوء التغذية، وقد أصبح أكثر من مليون شخص بدون منازل، وأصبح 75٪ من السكان نازحين داخليا".
ويشدد التقرير على أن العواقب الجسدية والنفسية الكارثية للقتال في غزة كانت أشد وطأة على النساء وكبار السن والأطفال،وفي الوقت نفسه، يتوقع محللو البنك الدولي والأمم المتحدة أن تواجه غزة "عواقب مدى الحياة" للصراع الحالي على تنميتها المستقبلية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
؛ وأطلقت مئات الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.