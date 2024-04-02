https://sputnikarabic.ae/20240402/تو-95-تحلق-فوق-بحر-اليابان-فيديو-1087613863.html
"تو-95" تحلق فوق بحر اليابان... فيديو
"تو-95" تحلق فوق بحر اليابان... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتحليق حاملتي صواريخ استراتيجية من طراز "تو-95إم إس" فوق المياه المحايدة لبحر اليابان. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T11:08+0000
2024-04-02T11:08+0000
2024-04-02T11:08+0000
رصد عسكري
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وأكد قائد الطيران البعيد المدى، الفريق سيرغي كوبيلاش، أن "الرحلة تمت بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي". وأوضح أن مدة طيران حاملات الصواريخ الروسية بلغت نحو 10 ساعات. وفي الوقت نفسه، تم تزويد حاملات الصواريخ بمرافقة مقاتلة من أطقم طائرات "سو-30إس إم" التابعة لقوات الفضاء الروسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"تو-95" تحلق فوق بحر اليابان... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتحليق حاملتي صواريخ استراتيجية من طراز "تو-95إم إس" فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.
وأكد قائد الطيران البعيد المدى، الفريق سيرغي كوبيلاش، أن "الرحلة تمت بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
وأوضح أن مدة طيران حاملات الصواريخ الروسية بلغت نحو 10 ساعات. وفي الوقت نفسه، تم تزويد حاملات الصواريخ بمرافقة مقاتلة من أطقم طائرات "سو-30إس إم" التابعة لقوات الفضاء الروسية.