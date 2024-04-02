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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240402/خبير-الجيش-الروسي-دمر-العديد-من-المؤسسات-والأهداف-الاستراتيجية-خلال-الأسابيع-القليلة-الماضية-1087624448.html
خبير: الجيش الروسي دمر العديد من المؤسسات والأهداف الاستراتيجية خلال الأسابيع القليلة الماضية
خبير: الجيش الروسي دمر العديد من المؤسسات والأهداف الاستراتيجية خلال الأسابيع القليلة الماضية
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس على قناة "دايركت" على موقع يوتيوب، أن الجيش الروسي دمر العديد من المؤسسات والأهداف... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T17:19+0000
2024-04-02T17:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف كريفونوس على قناة "دايركت" على موقع يوتيوب، أنه "إذا أحصينا عدد مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا التي تم تقويضها وتدميرها في الأسبوعين الماضيين فقط، فعندئذ يمكننا أن نقول إن الروس (يقومون بتصفيتها) بشكل منهجي".في رأيه، من أجل تصحيح الوضع الصعب الحالي في كييف، تحتاج القوات المسلحة الأوكرانية إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة لها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240402/القوات-الروسية-تحسن-أماكن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-محور-أفدييفكا-1087618908.html
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روسيا

خبير: الجيش الروسي دمر العديد من المؤسسات والأهداف الاستراتيجية خلال الأسابيع القليلة الماضية

17:19 GMT 02.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس على قناة "دايركت" على موقع يوتيوب، أن الجيش الروسي دمر العديد من المؤسسات والأهداف الاستراتيجية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأضاف كريفونوس على قناة "دايركت" على موقع يوتيوب، أنه "إذا أحصينا عدد مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا التي تم تقويضها وتدميرها في الأسبوعين الماضيين فقط، فعندئذ يمكننا أن نقول إن الروس (يقومون بتصفيتها) بشكل منهجي".
في رأيه، من أجل تصحيح الوضع الصعب الحالي في كييف، تحتاج القوات المسلحة الأوكرانية إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة لها.
وأشار كريفونوس أيضًا إلى الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها القيادة العسكرية الأوكرانية، والتي أدت إلى مثل هذه النتيجة الكارثية للمجمع الصناعي العسكري.
مهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة تسنتر (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها على طول خط الجبهة في محور أفدييفكا
13:41 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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