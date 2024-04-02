https://sputnikarabic.ae/20240402/خسائر-البنية-التحتية-في-قطاع-غزة-تقدر-بـ185-مليار-دولار-1087625392.html
خسائر البنية التحتية في قطاع غزة تقدر بـ18.5 مليار دولار
خسائر البنية التحتية في قطاع غزة تقدر بـ18.5 مليار دولار
سبوتنيك عربي
قدر البنك الدولي والأمم المتحدة، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يناير/كانون الثاني من هذا العام بنحو 18.5... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T17:31+0000
2024-04-02T17:31+0000
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جاء ذلك في التقرير الخاص بالتقييم المؤقت للأضرار الذي صدر اليوم الثلاثاء، وهو تقييم مشترك أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وقال التقرير إن المباني السكنية تشكل 72% من الأضرار، بينما تُشكّل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه، والصحة، والتعليم 19% من تلك الأضرار، والمباني التجارية والصناعية 9%.وأوضح التقرير أن نصف سكان غزة أصبحوا على شفا المجاعة، في حين يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.وأضاف أن هناك أكثر من مليون شخص من دون مأوى، وتعرض 75% من السكان للتهجير.وأشار التقرير إلى أن مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.وأضاف أن نظام المياه والصرف الصحي تعرّض للانهيار تقريباً، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.كما أكد التقرير أن إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان أصبح أمراً صعباً للغاية بفعل تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20240328/الأمم-المتحدة-أكثر-من-11-مليون-شخص-في-غزة-يواجهون-مستوى-شديدا-من-انعدام-الأمن-الغذائي-1087444268.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
خسائر البنية التحتية في قطاع غزة تقدر بـ18.5 مليار دولار
قدر البنك الدولي والأمم المتحدة، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يناير/كانون الثاني من هذا العام بنحو 18.5 مليار دولار.
جاء ذلك في التقرير الخاص بالتقييم المؤقت للأضرار الذي صدر اليوم الثلاثاء، وهو تقييم مشترك أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير إن المباني السكنية تشكل 72% من الأضرار، بينما تُشكّل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه، والصحة، والتعليم 19% من تلك الأضرار، والمباني التجارية والصناعية 9%.
وأوضح التقرير أن نصف سكان غزة أصبحوا على شفا المجاعة، في حين يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
وأضاف أن هناك أكثر من مليون شخص من دون مأوى، وتعرض 75% من السكان للتهجير.
وأشار التقرير إلى أن مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.
وأضاف أن نظام المياه والصرف الصحي تعرّض للانهيار تقريباً، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.
ووفق التقرير، فقد انهار النظام التعليمي تماماً، "حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس".
كما أكد التقرير أن إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان أصبح أمراً صعباً للغاية بفعل تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية.