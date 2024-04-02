https://sputnikarabic.ae/20240402/خسائر-البنية-التحتية-في-قطاع-غزة-تقدر-بـ185-مليار-دولار-1087625392.html

خسائر البنية التحتية في قطاع غزة تقدر بـ18.5 مليار دولار

خسائر البنية التحتية في قطاع غزة تقدر بـ18.5 مليار دولار

سبوتنيك عربي

قدر البنك الدولي والأمم المتحدة، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يناير/كانون الثاني من هذا العام بنحو 18.5... 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T17:31+0000

2024-04-02T17:31+0000

2024-04-02T17:31+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/01/1087585527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_983c41ff9cfe77623c88c8f182adb2b3.jpg

جاء ذلك في التقرير الخاص بالتقييم المؤقت للأضرار الذي صدر اليوم الثلاثاء، وهو تقييم مشترك أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وقال التقرير إن المباني السكنية تشكل 72% من الأضرار، بينما تُشكّل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه، والصحة، والتعليم 19% من تلك الأضرار، والمباني التجارية والصناعية 9%.وأوضح التقرير أن نصف سكان غزة أصبحوا على شفا المجاعة، في حين يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.وأضاف أن هناك أكثر من مليون شخص من دون مأوى، وتعرض 75% من السكان للتهجير.وأشار التقرير إلى أن مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.وأضاف أن نظام المياه والصرف الصحي تعرّض للانهيار تقريباً، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.كما أكد التقرير أن إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان أصبح أمراً صعباً للغاية بفعل تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية.

https://sputnikarabic.ae/20240328/الأمم-المتحدة-أكثر-من-11-مليون-شخص-في-غزة-يواجهون-مستوى-شديدا-من-انعدام-الأمن-الغذائي-1087444268.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة