https://sputnikarabic.ae/20240402/دبابات-تي---72-الروسية-توقف-مخططا-لشن-هجوم-مضاد-على-محور-أفدييفكا-فيديو-1087623113.html
دبابات "تي - 72" الروسية توقف مخططا لشن هجوم مضاد على محور أفدييفكا... فيديو
دبابات "تي - 72" الروسية توقف مخططا لشن هجوم مضاد على محور أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لاستهداف دبابات "تي-72" الروسية بالاشتراك مع المسيرات الروسية "أورلان-30" وحدة للمشاة أوكرانية كانت تخطط لشن... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T16:09+0000
2024-04-02T16:09+0000
2024-04-02T16:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة استهداف الدبابات الروسية لوحدة المشاة الأوكرانية التي كانت تخطط لشن هجوم مضاد على محور أفدييفكا في دونيتسك.وقالت الوزارة في بيان اليوم: "على محور أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وألحقت هزيمة نارية بتشكيلات العدو وصدت 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية من الفرقة 25 المحمولة جواً، وألوية المشاة 68، والفرقة 24، والميكانيكية 47، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وتونينكو وبيرفومايسكوي ولينينسكوي وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 95 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240402/الدوما-الروسي-يكشف-عن-وجود-مجموعة-إرهابية-منظمة-تضم-مسؤولين-أمريكيين-ومن-الناتو-وأوكرانيا--1087620794.html
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روسيا, رصد عسكري
دبابات "تي - 72" الروسية توقف مخططا لشن هجوم مضاد على محور أفدييفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لاستهداف دبابات "تي-72" الروسية بالاشتراك مع المسيرات الروسية "أورلان-30" وحدة للمشاة أوكرانية كانت تخطط لشن هجوم مضاد على محور أفدييفكا في دونيتسك.
وتبين المشاهد لحظة استهداف الدبابات الروسية لوحدة المشاة الأوكرانية التي كانت تخطط لشن هجوم مضاد على محور أفدييفكا في دونيتسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة على محور أفدييفكا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: "على محور أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وألحقت هزيمة نارية بتشكيلات العدو وصدت 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية من الفرقة 25 المحمولة جواً، وألوية المشاة 68، والفرقة 24، والميكانيكية 47، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وتونينكو وبيرفومايسكوي ولينينسكوي وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقد العدو أكثر من 300 عسكري ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع سيارات ومدفعين ذاتيي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم ومدفع هاوتزر من طراز دي-30 عيار 122 ملم.
وعلى محور كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 95 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.