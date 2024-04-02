https://sputnikarabic.ae/20240402/روسيا-العدوان-الإسرائيلي-في-غزة-مستمر-على-الرغم-من-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-وقف-إطلاق-النار-1087630282.html
روسيا: العدوان الإسرائيلي في غزة مستمر على الرغم من قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار
روسيا: العدوان الإسرائيلي في غزة مستمر على الرغم من قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
صرح المندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، على الرغم من القرار... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T19:46+0000
2024-04-02T19:46+0000
2024-04-02T19:46+0000
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
العالم العربي
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأضاف نيبينزيا: "لقد بادرنا بها (اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم) لمناقشة الهجمات الصاروخية والقنابل المستمرة التي تشنها قوات الدفاع الإسرائيلية على أهداف مختلفة في سوريا على خلفية العملية العسكرية في القدس الغربية في قطاع غزة".وقال نيبينزيا" إن "سقوط الضحايا مستمر على الرغم من مطالبة قرار مجلس الأمن رقم 2728 بوقف إطلاق النار على الفور".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240402/بلينكن-طلبنا-من-إسرائيل-فتح-تحقيق-سريع-ودقيق-بشأن-مقتل-عمال-الإغاثة-بغزة-1087622899.html
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منظمة الأمم المتحدة, روسيا, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
منظمة الأمم المتحدة, روسيا, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
روسيا: العدوان الإسرائيلي في غزة مستمر على الرغم من قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار
صرح المندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، على الرغم من القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي سابقًا والذي يطالب بوقف إطلاق النار، روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء هذا الأمر.
وأضاف نيبينزيا: "لقد بادرنا بها (اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم) لمناقشة الهجمات الصاروخية والقنابل المستمرة التي تشنها قوات الدفاع الإسرائيلية على أهداف مختلفة في سوريا على خلفية العملية العسكرية في القدس الغربية في قطاع غزة".
وقال نيبينزيا" إن "سقوط الضحايا مستمر على الرغم من مطالبة قرار مجلس الأمن رقم 2728 بوقف إطلاق النار على الفور".
وشدد على "أننا نشعر بقلق بالغ إزاء هذا التجاهل الصارخ من قبل القيادة الإسرائيلية، بتواطؤ من الولايات المتحدة الأمريكية، لقرار المجلس الملزم قانونا".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.