https://sputnikarabic.ae/20240402/شويغو-روسيا-نفذت-192-ضربة-استهدفت-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-في-شهر-مارس-عاجل-1087612056.html

شويغو: روسيا نفذت 192 ضربة استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية في شهر مارس

شويغو: روسيا نفذت 192 ضربة استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية في شهر مارس

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية نفذت 192 ضربة صاروخية وباستخدام طائرات مسيرة على منشآت الطاقة الأوكرانية في... 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T10:01+0000

2024-04-02T10:01+0000

2024-04-02T11:15+0000

رصد عسكري

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال شويغو في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "على الرغم من عدم التوصل إلى نتائج على خط التماس العسكري، إلا أن كييف لا تزال تحاول إقناع رعاتها الغربيين بقدرتها على مقاومة الجيش الروسي. وللقيام بذلك، تحاول نقل العمليات العسكرية إلى أراضي بلادنا، باللجوء إلى الأعمال الإرهابية وقصف المدنيين. وترد قواتنا المسلحة بشكل غير متماثل على جرائم مماثلة يرتكبها المسلحون الأوكرانيون. في مارس/ آذار، نفذت أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة 190 ضربة جماعية وضربتين واسعتين النطاق على أوكرانيا. وتم تدمير مرافق البنية التحتية العسكرية والطاقة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: إنجازات روسيا رغم العقوبات دليل تراجع أمريكاإعلام: فرص مقاتلات "إف-16" في القتال ضد "ميغ-31" الروسية تقترب من الصفر

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رصد عسكري