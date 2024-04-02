علماء روس يطورون زرعات للأنسجة العظمية رخيصة وذات كفاءة عالية

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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
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من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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29 د
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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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29 د
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بلا قيود
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
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الإنسان والثقافة
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مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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https://sputnikarabic.ae/20240402/علماء-روس-يطورون-زرعات-للأنسجة-العظمية-رخيصة-وذات-كفاءة-عالية-1087609577.html
علماء روس يطورون زرعات للأنسجة العظمية رخيصة وذات كفاءة عالية
علماء روس يطورون زرعات للأنسجة العظمية رخيصة وذات كفاءة عالية
سبوتنيك عربي
طور علماء من جامعة تومسك للفنون التطبيقية، نهجا جديدا لإنشاء غرسات حديثة بأسعار معقولة لجراحة الوجه والفكين. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T08:59+0000
2024-04-02T08:59+0000
مجتمع
علوم
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ووفقا للعلماء، فإن التطوير سيقلل من فترة إعادة التأهيل للمرضى بعد الجراحة لاستعادة عيوب العظام. ونشرت النتائج في مجلة "ماتيريالس ليتيرس".تتطلب استعادة عيوب الأنسجة العظمية اتباع نهج شخصي: يجب أن تأخذ عملية الزرع في الاعتبار الخصائص التشريحية لكل مريض. ويتم إنتاج هذه الغرسات عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد من بوليمر البلاستيك الفلوري المنتج محليًا، في مركز التقنيات المضافة في جامعة تومسك للفنون التطبيقية. تضمن هذه المادة الخاملة بيولوجيًا عدم وجود حساسية وردود فعل سلبية أخرى للجسم تجاه الزرعة. وفي الوقت نفسه، لا يندمج هذا البوليمر جيدًا مع أنسجة العظام.وضع العلماء في جامعة تومسك على عاتقهم مهمة تطبيق جزيئات الهيدروكسيباتيت، وهو مكون معدني في العظام، على سطح البلاستيك الفلوري، مما يعزز ارتباط وتكاثر خلايا الأنسجة العظمية. يُستخدم الهيدروكسيباتيت الاصطناعي كمواد حشو لتحل محل أجزاء من الأنسجة المفقودة، وكطلاء للزرعات لتعزيز نمو العظام الجديدة، في طب الرضوح وجراحة العظام والجراحة، وفي طب الأسنان، يتم استخدامه في معاجين الأسنان لإعادة تمعدن وتقوية مينا الأسنان.وقال سيميون جورينينسكي، الباحث في مركز الوصول العام للتقنيات المضافة في جامعة تومسك: "يعتمد نهجنا على معالجة سطح الزرعة بنظام مذيب مختار خصيصًا. وتؤدي هذه المعالجة إلى تكوين طبقة منتفخة من البوليمر "تلتصق بها" جزيئات الهيدروكسيباتيت".أثبت علماء تومسك أن الطريقة الجديدة تعمل على تحسين ارتباط الخلايا الجذعية البشرية بأسطح الغرسات التي تحتوي على هيدروكسيباتيت. وفي المستقبل، يمكن استخدام هذا النهج لإنشاء غرسات لاستعادة عيوب الأنسجة العظمية (على سبيل المثال، في جراحة الوجه والفكين). وهذا سوف يقلل من فترة إعادة التأهيل للمرضى.
https://sputnikarabic.ae/20240331/علماء-يكتشفون-لغزا-لماذا-تظل-ذكريات-محددة-محفورة-في-أذهاننا-وننسى-أخرى؟-1087552995.html
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علوم
علوم

علماء روس يطورون زرعات للأنسجة العظمية رخيصة وذات كفاءة عالية

08:59 GMT 02.04.2024
© Sputnikعلماء روس
علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
طور علماء من جامعة تومسك للفنون التطبيقية، نهجا جديدا لإنشاء غرسات حديثة بأسعار معقولة لجراحة الوجه والفكين.
ووفقا للعلماء، فإن التطوير سيقلل من فترة إعادة التأهيل للمرضى بعد الجراحة لاستعادة عيوب العظام. ونشرت النتائج في مجلة "ماتيريالس ليتيرس".
تتطلب استعادة عيوب الأنسجة العظمية اتباع نهج شخصي: يجب أن تأخذ عملية الزرع في الاعتبار الخصائص التشريحية لكل مريض. ويتم إنتاج هذه الغرسات عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد من بوليمر البلاستيك الفلوري المنتج محليًا، في مركز التقنيات المضافة في جامعة تومسك للفنون التطبيقية. تضمن هذه المادة الخاملة بيولوجيًا عدم وجود حساسية وردود فعل سلبية أخرى للجسم تجاه الزرعة. وفي الوقت نفسه، لا يندمج هذا البوليمر جيدًا مع أنسجة العظام.
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وضع العلماء في جامعة تومسك على عاتقهم مهمة تطبيق جزيئات الهيدروكسيباتيت، وهو مكون معدني في العظام، على سطح البلاستيك الفلوري، مما يعزز ارتباط وتكاثر خلايا الأنسجة العظمية. يُستخدم الهيدروكسيباتيت الاصطناعي كمواد حشو لتحل محل أجزاء من الأنسجة المفقودة، وكطلاء للزرعات لتعزيز نمو العظام الجديدة، في طب الرضوح وجراحة العظام والجراحة، وفي طب الأسنان، يتم استخدامه في معاجين الأسنان لإعادة تمعدن وتقوية مينا الأسنان.
وقال سيميون جورينينسكي، الباحث في مركز الوصول العام للتقنيات المضافة في جامعة تومسك: "يعتمد نهجنا على معالجة سطح الزرعة بنظام مذيب مختار خصيصًا. وتؤدي هذه المعالجة إلى تكوين طبقة منتفخة من البوليمر "تلتصق بها" جزيئات الهيدروكسيباتيت".
أثبت علماء تومسك أن الطريقة الجديدة تعمل على تحسين ارتباط الخلايا الجذعية البشرية بأسطح الغرسات التي تحتوي على هيدروكسيباتيت.
وفي المستقبل، يمكن استخدام هذا النهج لإنشاء غرسات لاستعادة عيوب الأنسجة العظمية (على سبيل المثال، في جراحة الوجه والفكين). وهذا سوف يقلل من فترة إعادة التأهيل للمرضى.
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