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من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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صدى الحياة
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29 د
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بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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مساحة حرة
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خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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غواصة روبوتية روسية تطارد العدو في أعماق البحار والمحيطات.. صور
غواصة روبوتية روسية تطارد العدو في أعماق البحار والمحيطات.. صور
سبوتنيك عربي
أصبحت الغواصات الروبوتية أحد أخطر الأسلحة البحرية، التي تطورها روسيا ويشمل ذلك مركبات ذات مهام قتالية وأخرى مخصصة لمسح أعماق البحار والمحيطات بحثا عن أي أهداف... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T15:21+0000
2024-04-02T15:21+0000
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وتمثل الغواصة "كلافسين - 1" إحدى المركبات الروبوتية التي صممتها روسيا لمراقبة المياه العميقة بفضل قدرتها على البقاء تحت الماء لفترات طويلة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذه الغواصة الروبوتية تستخدم أنواع متعددة من وسائل الرصد البحري المخصصة للعمل تحت الماء، مشيرة إلى أنها مصممة لأداء مهامها بكفاءة عالية، حتى في المياه العميقة.ويمكن للغواصة الروسية "كلافسين - 1" أن تنتقل من مهمة إلى أخرى بسرعة، كما يمكنها توفير معلومات دقيقة عن مواقع الأهداف المعادية.أبرز المواصفات الفنيةوبحسب الموقع، فإن الغواصة "كلافسين - 1"، تستخدم وسائل الرصد بأجهزة السونار والرصد التلفزيوني والرصد باستخدام الأشعة الكهرومغناطيسية ووسائل أخرى متطورة، بينما يتم التحكم فيها عن طريق الموجات الصوتية وموجات الراديو.وتساهم الغواصات الروبوتية ذات التقنية العالية، التي تطورها روسيا في تعزيز القدرات العملياتية للأسطول الروسي، الذي يضم 781 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الأولى عالميا بصورة عامة، إضافة إلى امتلاكه أضخم قوة غواصات نووية وتقليدية في العالم تضم 65 غواصة.
https://sputnikarabic.ae/20240322/غواصة-روسية-تطلق-صاروخا-مجنحا-لمسافة-تزيد-عن-1000-كيلومتر-فيديو-1087248976.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

غواصة روبوتية روسية تطارد العدو في أعماق البحار والمحيطات.. صور

15:21 GMT 02.04.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورنسخة مطورة من غواصة "كلافزين" الروبوتية الروسية المخصصة لمراقبة المياه العميقة
نسخة مطورة من غواصة كلافزين الروبوتية الروسية المخصصة لمراقبة المياه العميقة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
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تابعنا عبر
أصبحت الغواصات الروبوتية أحد أخطر الأسلحة البحرية، التي تطورها روسيا ويشمل ذلك مركبات ذات مهام قتالية وأخرى مخصصة لمسح أعماق البحار والمحيطات بحثا عن أي أهداف معادية.
وتمثل الغواصة "كلافسين - 1" إحدى المركبات الروبوتية التي صممتها روسيا لمراقبة المياه العميقة بفضل قدرتها على البقاء تحت الماء لفترات طويلة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ولفت الموقع إلى أن هذه الغواصة الروبوتية تستخدم أنواع متعددة من وسائل الرصد البحري المخصصة للعمل تحت الماء، مشيرة إلى أنها مصممة لأداء مهامها بكفاءة عالية، حتى في المياه العميقة.
ويمكن للغواصة الروسية "كلافسين - 1" أن تنتقل من مهمة إلى أخرى بسرعة، كما يمكنها توفير معلومات دقيقة عن مواقع الأهداف المعادية.

أبرز المواصفات الفنية

الطول: 5.8 متر.
القطر: 90 سم.
المدى: 280 كلم.
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورغواصة "كلافزين - 1 آر إي" الروبوتية الروسية المخصصة لمراقبة المياه العميقة
غواصة كلافزين - 1 آر إي الروبوتية الروسية المخصصة لمراقبة المياه العميقة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
غواصة "كلافزين - 1 آر إي" الروبوتية الروسية المخصصة لمراقبة المياه العميقة
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور
وبحسب الموقع، فإن الغواصة "كلافسين - 1"، تستخدم وسائل الرصد بأجهزة السونار والرصد التلفزيوني والرصد باستخدام الأشعة الكهرومغناطيسية ووسائل أخرى متطورة، بينما يتم التحكم فيها عن طريق الموجات الصوتية وموجات الراديو.
وتساهم الغواصات الروبوتية ذات التقنية العالية، التي تطورها روسيا في تعزيز القدرات العملياتية للأسطول الروسي، الذي يضم 781 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الأولى عالميا بصورة عامة، إضافة إلى امتلاكه أضخم قوة غواصات نووية وتقليدية في العالم تضم 65 غواصة.
© Sputnikغواصة الصواريخ الباليستية "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ"
غواصة الصواريخ الباليستية كنياز بوجارسكي مشروع 955أ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
غواصة الصواريخ الباليستية "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ"
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