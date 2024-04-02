غواصة روبوتية روسية تطارد العدو في أعماق البحار والمحيطات.. صور
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورنسخة مطورة من غواصة "كلافزين" الروبوتية الروسية المخصصة لمراقبة المياه العميقة
© Sputnik . Valery Melnikov/
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أصبحت الغواصات الروبوتية أحد أخطر الأسلحة البحرية، التي تطورها روسيا ويشمل ذلك مركبات ذات مهام قتالية وأخرى مخصصة لمسح أعماق البحار والمحيطات بحثا عن أي أهداف معادية.
وتمثل الغواصة "كلافسين - 1" إحدى المركبات الروبوتية التي صممتها روسيا لمراقبة المياه العميقة بفضل قدرتها على البقاء تحت الماء لفترات طويلة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
22 مارس, 09:15 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذه الغواصة الروبوتية تستخدم أنواع متعددة من وسائل الرصد البحري المخصصة للعمل تحت الماء، مشيرة إلى أنها مصممة لأداء مهامها بكفاءة عالية، حتى في المياه العميقة.
ويمكن للغواصة الروسية "كلافسين - 1" أن تنتقل من مهمة إلى أخرى بسرعة، كما يمكنها توفير معلومات دقيقة عن مواقع الأهداف المعادية.
أبرز المواصفات الفنية
الطول: 5.8 متر.
القطر: 90 سم.
المدى: 280 كلم.
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورغواصة "كلافزين - 1 آر إي" الروبوتية الروسية المخصصة لمراقبة المياه العميقة
غواصة "كلافزين - 1 آر إي" الروبوتية الروسية المخصصة لمراقبة المياه العميقة
© Sputnik . Alexander Galperin/
وبحسب الموقع، فإن الغواصة "كلافسين - 1"، تستخدم وسائل الرصد بأجهزة السونار والرصد التلفزيوني والرصد باستخدام الأشعة الكهرومغناطيسية ووسائل أخرى متطورة، بينما يتم التحكم فيها عن طريق الموجات الصوتية وموجات الراديو.
وتساهم الغواصات الروبوتية ذات التقنية العالية، التي تطورها روسيا في تعزيز القدرات العملياتية للأسطول الروسي، الذي يضم 781 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة الأولى عالميا بصورة عامة، إضافة إلى امتلاكه أضخم قوة غواصات نووية وتقليدية في العالم تضم 65 غواصة.
© Sputnikغواصة الصواريخ الباليستية "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ"
غواصة الصواريخ الباليستية "كنياز بوجارسكي" مشروع "955أ"
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