https://sputnikarabic.ae/20240402/مسؤول-حزب-الاتحاد-الديمقراطي-الكردي-لـسبوتنيك-مستعدون-للحوار-المباشر-مع-دمشق-1087618414.html
مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لـ"سبوتنيك": مستعدون للحوار المباشر مع دمشق
مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لـ"سبوتنيك": مستعدون للحوار المباشر مع دمشق
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي سيهانوك ديبو لـ"سبوتنيك"، أن هناك استعداد للحوار والتفاوض المباشر مع دمشق لحل الأزمة والقضاء على شبح التقسيم في سوريا. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T13:21+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد ديبو، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أنه "مستعدون للحوار والتفاوض المباشر مع الحكومة في دمشق، للوصول إلي حل للأزمة يقضي علي شبح التقسيم ، مضيفا أنه "في حال التوصل للحل مع دمشق سيكون علي القوات الأجنبية الرحيل".وينفذ الجيش التركي بشكل دوري عمليات جوية وبرية ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق وسوريا، وكانت عملية "درع الفرات" واحدة من هذه العمليات العسكرية، والتي تم إطلاقها في 2016-2017، وأسفرت عن تمركز قوات تركية بصفة دائمة شمالي سوريا، وتعتبر دمشق وجود القوات التركية على الحدود السورية غير قانوني، كما حثت أنقرة في مناسبات عديدة على سحب قواتها.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لـ"سبوتنيك": مستعدون للحوار المباشر مع دمشق
13:21 GMT 02.04.2024 (تم التحديث: 14:23 GMT 02.04.2024)
صرح مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي سيهانوك ديبو لـ"سبوتنيك"، أن هناك استعداد للحوار والتفاوض المباشر مع دمشق لحل الأزمة والقضاء على شبح التقسيم في سوريا.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد ديبو، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أنه "مستعدون للحوار والتفاوض المباشر مع الحكومة في دمشق، للوصول إلي حل للأزمة يقضي علي شبح التقسيم ، مضيفا أنه "في حال التوصل للحل مع دمشق سيكون علي القوات الأجنبية الرحيل".
وأوضح ديبو بقوله، "ثمة مقاربات لا نعتقد بأنها ستنجح في إنهاء حالة الانسداد في العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "لدى الحزب مقاربة تتلخص في إعادة هيكلة هيئة التفاوض وتوسيعها لتضم القوى الفاعلة والمؤثرة وبالطبع من ضمنها مكونات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".
يذكر أن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، هما جماعتان كرديتان مسلحتان، تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين لرغبتهما في إنشاء دولة كردية مستقلة تضم أراضٍ تركية.
وينفذ الجيش التركي بشكل دوري عمليات جوية وبرية ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق وسوريا، وكانت عملية "درع الفرات" واحدة من هذه العمليات العسكرية، والتي تم إطلاقها في 2016-2017، وأسفرت عن تمركز قوات تركية بصفة دائمة شمالي سوريا، وتعتبر دمشق وجود القوات التركية على الحدود السورية غير قانوني، كما حثت أنقرة في مناسبات عديدة على سحب قواتها.