مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لـ"سبوتنيك": مستعدون للحوار المباشر مع دمشق

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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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13:09 GMT
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بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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20 د
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20:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240402/مسؤول-حزب-الاتحاد-الديمقراطي-الكردي-لـسبوتنيك-مستعدون-للحوار-المباشر-مع-دمشق-1087618414.html
مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لـ"سبوتنيك": مستعدون للحوار المباشر مع دمشق
مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لـ"سبوتنيك": مستعدون للحوار المباشر مع دمشق
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي سيهانوك ديبو لـ"سبوتنيك"، أن هناك استعداد للحوار والتفاوض المباشر مع دمشق لحل الأزمة والقضاء على شبح التقسيم في سوريا. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T13:21+0000
2024-04-02T14:23+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد ديبو، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أنه "مستعدون للحوار والتفاوض المباشر مع الحكومة في دمشق، للوصول إلي حل للأزمة يقضي علي شبح التقسيم ، مضيفا أنه "في حال التوصل للحل مع دمشق سيكون علي القوات الأجنبية الرحيل".وينفذ الجيش التركي بشكل دوري عمليات جوية وبرية ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق وسوريا، وكانت عملية "درع الفرات" واحدة من هذه العمليات العسكرية، والتي تم إطلاقها في 2016-2017، وأسفرت عن تمركز قوات تركية بصفة دائمة شمالي سوريا، وتعتبر دمشق وجود القوات التركية على الحدود السورية غير قانوني، كما حثت أنقرة في مناسبات عديدة على سحب قواتها.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لـ"سبوتنيك": مستعدون للحوار المباشر مع دمشق

13:21 GMT 02.04.2024 (تم التحديث: 14:23 GMT 02.04.2024)
© AFP 2023 / Delil Souleimanأكراد سوريا
أكراد سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© AFP 2023 / Delil Souleiman
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صرح مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي سيهانوك ديبو لـ"سبوتنيك"، أن هناك استعداد للحوار والتفاوض المباشر مع دمشق لحل الأزمة والقضاء على شبح التقسيم في سوريا.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد ديبو، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أنه "مستعدون للحوار والتفاوض المباشر مع الحكومة في دمشق، للوصول إلي حل للأزمة يقضي علي شبح التقسيم ، مضيفا أنه "في حال التوصل للحل مع دمشق سيكون علي القوات الأجنبية الرحيل".

وأوضح ديبو بقوله، "ثمة مقاربات لا نعتقد بأنها ستنجح في إنهاء حالة الانسداد في العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "لدى الحزب مقاربة تتلخص في إعادة هيكلة هيئة التفاوض وتوسيعها لتضم القوى الفاعلة والمؤثرة وبالطبع من ضمنها مكونات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

برلمان كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
خبير كردي لـ"سبوتنيك": تحديد موعد الانتخابات البرلمانية رسالة لمن يريدون إبقاء الإقليم منقوص الشرعية
3 مارس, 18:36 GMT

يذكر أن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، هما جماعتان كرديتان مسلحتان، تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين لرغبتهما في إنشاء دولة كردية مستقلة تضم أراضٍ تركية.

وينفذ الجيش التركي بشكل دوري عمليات جوية وبرية ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق وسوريا، وكانت عملية "درع الفرات" واحدة من هذه العمليات العسكرية، والتي تم إطلاقها في 2016-2017، وأسفرت عن تمركز قوات تركية بصفة دائمة شمالي سوريا، وتعتبر دمشق وجود القوات التركية على الحدود السورية غير قانوني، كما حثت أنقرة في مناسبات عديدة على سحب قواتها.
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