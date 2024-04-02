https://sputnikarabic.ae/20240402/مفاوضات-القاهرة-وواشنطن-بابان-للأمل-لإنقاذ-نتنياهو-وإيجاد-مخرج-للأزمة-1087626563.html
مفاوضات القاهرة وواشنطن... بابان للأمل لإنقاذ نتنياهو وإيجاد مخرج للأزمة
مفاوضات القاهرة وواشنطن... بابان للأمل لإنقاذ نتنياهو وإيجاد مخرج للأزمة
سبوتنيك عربي
يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إنقاذ موقفهم المتأزم داخليا وخارجيا بسبب الحرب على غزة من خلال مسارين للمفاوضات، أحدهما في القاهرة والآخر في... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T17:44+0000
2024-04-02T17:44+0000
2024-04-02T17:44+0000
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مفاوضات القاهرة وواشنطن... بابان للأمل لإنقاذ نتنياهو وإيجاد مخرج للأزمة
يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إنقاذ موقفهم المتأزم داخليا وخارجيا بسبب الحرب على غزة من خلال مسارين للمفاوضات، أحدهما في القاهرة والآخر في واشنطن، كما يشكل المساران بابين للأمل لوجود مخرج من المشهد المتأزم في غزة.