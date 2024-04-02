https://sputnikarabic.ae/20240402/مقتل-ضابط-مخابرات-مقرب-من-زيلينسكي-إثر-كمين-محكم-في-مقاطعة-دونيتسك-1087609098.html
مقتل ضابط مخابرات مقرب من زيلينسكي إثر كمين محكم في مقاطعة دونيتسك
مقتل ضابط مخابرات مقرب من زيلينسكي إثر كمين محكم في مقاطعة دونيتسك
سبوتنيك عربي
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، معلومات عن مقتل ضابط مخابرات مقرب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كمين في منطقة... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T08:26+0000
2024-04-02T08:26+0000
2024-04-02T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت صفحة المراسل العسكري، رسلان تارينوف، على منصة "تلغرام" المعلومات التي تفيد بمقتل أفضل ضابط مخابرات مقرب من الرئيس الأوكراني، فلاديمير جيزيمشوك، في كمين في منطقة العمليات العسكرية.والجدير بالذكر أن جيزيمشوك تم قتله، في الأول من أبريل/ نيسان، بنيران روسية بعدما وقع في كمين مع مجموعته بالقرب من تيرني في مقاطعة دونيتسك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240401/عسكري-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1087572616.html
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روسيا
مقتل ضابط مخابرات مقرب من زيلينسكي إثر كمين محكم في مقاطعة دونيتسك
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، معلومات عن مقتل ضابط مخابرات مقرب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كمين في منطقة العمليات العسكرية.
ونشرت
صفحة المراسل العسكري، رسلان تارينوف، على منصة "تلغرام" المعلومات التي تفيد بمقتل أفضل ضابط مخابرات مقرب من الرئيس الأوكراني، فلاديمير جيزيمشوك، في كمين في منطقة العمليات العسكرية.
والجدير بالذكر أن جيزيمشوك تم قتله، في الأول من أبريل/ نيسان، بنيران روسية بعدما وقع في كمين مع مجموعته بالقرب من تيرني في مقاطعة دونيتسك.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.