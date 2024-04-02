موسكو تعلق على فضيحة ارتباط توماس باخ باللجنة الأولمبية الأوكرانية

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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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13:09 GMT
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بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
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الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
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هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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https://sputnikarabic.ae/20240402/موسكو-تعلق-على-فضيحة-ارتباط-توماس-باخ-باللجنة-الأولمبية-الأوكرانية-1087618689.html
موسكو تعلق على فضيحة ارتباط توماس باخ باللجنة الأولمبية الأوكرانية
موسكو تعلق على فضيحة ارتباط توماس باخ باللجنة الأولمبية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن علاقات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مع اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية ومسؤوليها... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T13:34+0000
2024-04-02T13:34+0000
روسيا
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وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تليغرام": "دخل توماس باخ في مؤامرة سياسية وإدارية، ومن الواضح أنها إجرامية، مع جانب محدد لاستبعاد المنافسين الرياضيين الأقوياء من المسابقات الدولية".وأضافت زاخاروفا بالقول: "علاقة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية باخ باللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية ومسؤوليها، وقبول طلب مراقبة الرياضيين الروس، يجب أن تكون موضوع تحقيق شامل".وأعربت زاخاروفا عن أملها في ألا يتجاهل الصحفيون الرياضيون الدوليون "هذا الوضع الفظيع"؛ والذي، وفقا لزاخاروفا، بمثابة فضيحة "ووترغيت" للجنة الأولمبية الدولية ككل وبالنسبة لباخ شخصيا.وفي وقت سابق، اعترف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، بأن اللجنة طلبت من الأوكرانيين مراقبة التصريحات الوطنية للرياضيين الروس على الإنترنت من أجل منعهم من المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس. وقال باخ: "إذا ظهر رياضي في مكان ما بمثل هذه التصريحات، فلا يمكنه المشاركة في الألعاب. لقد عرضنا أيضا على الجانب الأوكراني ولم نعرض فقط، بل طلبنا أيضا بتزويدنا بمعلوماتهم حول سلوك هؤلاء الرياضيين أو المسؤولين، وفي هذه الحالة لن يتمكنوا من المشاركة".وأضاف باخ أنه على مستوى اللجنة الأولمبية الدولية هناك لجنة رقابية تقوم، بالتعاون مع شركة مستقلة، بمراقبة التصريحات العامة للرياضيين الداعمة للحكومة الروسية.وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس بحضور الألعاب، التي ستقام في باريس في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب، بشكل فردي محايد، مع مراعاة عدة معايير. تمت الموافقة على علم ونشيد خاصين للرياضيين المحايدين. لن يُسمح للروس بالمشاركة في موكب الرياضيين في حفل الافتتاح، ولن يتم عرض جوائزهم في قائمة الميداليات.
https://sputnikarabic.ae/20240402/رئيس-اللجنة-الأولمبية-الدولية-يعترف-بمراقبة-منشورات-الرياضيين-الروس-لمنعهم-من-المشاركة-في-البطولات-1087614142.html
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روسيا
روسيا

موسكو تعلق على فضيحة ارتباط توماس باخ باللجنة الأولمبية الأوكرانية

13:34 GMT 02.04.2024
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن علاقات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مع اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية ومسؤوليها يجب أن تكون موضوع تحقيق دقيق.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تليغرام": "دخل توماس باخ في مؤامرة سياسية وإدارية، ومن الواضح أنها إجرامية، مع جانب محدد لاستبعاد المنافسين الرياضيين الأقوياء من المسابقات الدولية".
وأضافت زاخاروفا بالقول: "علاقة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية باخ باللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية ومسؤوليها، وقبول طلب مراقبة الرياضيين الروس، يجب أن تكون موضوع تحقيق شامل".
وأعربت زاخاروفا عن أملها في ألا يتجاهل الصحفيون الرياضيون الدوليون "هذا الوضع الفظيع"؛ والذي، وفقا لزاخاروفا، بمثابة فضيحة "ووترغيت" للجنة الأولمبية الدولية ككل وبالنسبة لباخ شخصيا.
توماس باخ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
مجتمع
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يعترف بمراقبة منشورات الرياضيين الروس لمنعهم من المشاركة في البطولات
11:24 GMT
وفي وقت سابق، اعترف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، بأن اللجنة طلبت من الأوكرانيين مراقبة التصريحات الوطنية للرياضيين الروس على الإنترنت من أجل منعهم من المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس.
وقال باخ: "إذا ظهر رياضي في مكان ما بمثل هذه التصريحات، فلا يمكنه المشاركة في الألعاب. لقد عرضنا أيضا على الجانب الأوكراني ولم نعرض فقط، بل طلبنا أيضا بتزويدنا بمعلوماتهم حول سلوك هؤلاء الرياضيين أو المسؤولين، وفي هذه الحالة لن يتمكنوا من المشاركة".
وأضاف باخ أنه على مستوى اللجنة الأولمبية الدولية هناك لجنة رقابية تقوم، بالتعاون مع شركة مستقلة، بمراقبة التصريحات العامة للرياضيين الداعمة للحكومة الروسية.
وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس بحضور الألعاب، التي ستقام في باريس في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب، بشكل فردي محايد، مع مراعاة عدة معايير. تمت الموافقة على علم ونشيد خاصين للرياضيين المحايدين. لن يُسمح للروس بالمشاركة في موكب الرياضيين في حفل الافتتاح، ولن يتم عرض جوائزهم في قائمة الميداليات.
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