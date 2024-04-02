https://sputnikarabic.ae/20240402/موسكو-تعلق-على-فضيحة-ارتباط-توماس-باخ-باللجنة-الأولمبية-الأوكرانية-1087618689.html

موسكو تعلق على فضيحة ارتباط توماس باخ باللجنة الأولمبية الأوكرانية

موسكو تعلق على فضيحة ارتباط توماس باخ باللجنة الأولمبية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن علاقات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مع اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية ومسؤوليها... 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T13:34+0000

2024-04-02T13:34+0000

2024-04-02T13:34+0000

روسيا

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وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تليغرام": "دخل توماس باخ في مؤامرة سياسية وإدارية، ومن الواضح أنها إجرامية، مع جانب محدد لاستبعاد المنافسين الرياضيين الأقوياء من المسابقات الدولية".وأضافت زاخاروفا بالقول: "علاقة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية باخ باللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية ومسؤوليها، وقبول طلب مراقبة الرياضيين الروس، يجب أن تكون موضوع تحقيق شامل".وأعربت زاخاروفا عن أملها في ألا يتجاهل الصحفيون الرياضيون الدوليون "هذا الوضع الفظيع"؛ والذي، وفقا لزاخاروفا، بمثابة فضيحة "ووترغيت" للجنة الأولمبية الدولية ككل وبالنسبة لباخ شخصيا.وفي وقت سابق، اعترف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، بأن اللجنة طلبت من الأوكرانيين مراقبة التصريحات الوطنية للرياضيين الروس على الإنترنت من أجل منعهم من المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس. وقال باخ: "إذا ظهر رياضي في مكان ما بمثل هذه التصريحات، فلا يمكنه المشاركة في الألعاب. لقد عرضنا أيضا على الجانب الأوكراني ولم نعرض فقط، بل طلبنا أيضا بتزويدنا بمعلوماتهم حول سلوك هؤلاء الرياضيين أو المسؤولين، وفي هذه الحالة لن يتمكنوا من المشاركة".وأضاف باخ أنه على مستوى اللجنة الأولمبية الدولية هناك لجنة رقابية تقوم، بالتعاون مع شركة مستقلة، بمراقبة التصريحات العامة للرياضيين الداعمة للحكومة الروسية.وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس بحضور الألعاب، التي ستقام في باريس في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب، بشكل فردي محايد، مع مراعاة عدة معايير. تمت الموافقة على علم ونشيد خاصين للرياضيين المحايدين. لن يُسمح للروس بالمشاركة في موكب الرياضيين في حفل الافتتاح، ولن يتم عرض جوائزهم في قائمة الميداليات.

https://sputnikarabic.ae/20240402/رئيس-اللجنة-الأولمبية-الدولية-يعترف-بمراقبة-منشورات-الرياضيين-الروس-لمنعهم-من-المشاركة-في-البطولات-1087614142.html

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