https://sputnikarabic.ae/20240402/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-يكشف-سيناريو-رد-إيران-المحتمل-على-الضربة-الإسرائيلية-في-دمشق-1087623510.html

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يكشف سيناريو رد إيران المحتمل على الضربة الإسرائيلية في دمشق

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يكشف سيناريو رد إيران المحتمل على الضربة الإسرائيلية في دمشق

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما يجب أن تفعله إيران بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية في سوريا، إنه... 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T16:06+0000

2024-04-02T16:06+0000

2024-04-02T16:06+0000

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وقال ميدفيديف: "سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما سيحدث إذا هاجمت إيران افتراضيا السفارة الأمريكية في إسرائيل، وأرى خوفا وارتباكا حقيقيين في عيون الأمريكيين".وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الإثنين: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ، وعلى إثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهم من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقوهم في سوريا".وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء يوم أمس الإثنين، "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "هذا الهجوم انتهاك صارخ للأنظمة الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، مؤكدًا على ضرورة إدانة هذا العمل بأشد العبارات من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتدي.وأكد كنعاني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، هي التي تقرر نوع رد الفعل والعقاب للمعتدي"، مشيرًا إلى أنه "يجري التحقيق في أبعاد هذا الهجوم البغيض والمسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن "الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق، انتهاك لكل المواثيق الدولية".

https://sputnikarabic.ae/20240402/خامنئي-تعليقا-على-الهجوم-الإسرائيلي-ضد-القنصلية-سنجعلهم-يندمون-وسيعاقبون-على-هذه-الجريمة-1087611885.html

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