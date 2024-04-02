https://sputnikarabic.ae/20240402/هجوم-بالمسيرات-في-تتارستان-1087610298.html
هجوم بالمسيرات في تتارستان
هجوم بالمسيرات في تتارستان
سبوتنيك عربي
هجوم بالمسيرات في تتارستان
2024-04-02T09:27+0000
2024-04-02T09:27+0000
2024-04-02T09:41+0000
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وصرح ممثل عن خدمات الطوارئ لـ "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، أن ثلاث مسيرات هاجمت أهدافا مختلفة في أراضي تتارستان، بحسب البيانات المحدثة.
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هجوم بالمسيرات في تتارستان
هجوم بالمسيرات في تتارستان
هجوم بالمسيرات في تتارستان
09:27 GMT 02.04.2024 (تم التحديث: 09:41 GMT 02.04.2024)
تعرضت، اليوم الثلاثاء، المنطقة الاقتصادية الخاصة "ألابوغا" في يلابوغا ونيجنكامسك، لهجوم بالمسيرات، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص، حسبما أفاد المكتب الصحفي لرئيس جمهورية تتارستان الروسية.
وصرح ممثل عن خدمات الطوارئ لـ "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، أن ثلاث مسيرات هاجمت أهدافا مختلفة في أراضي تتارستان، بحسب البيانات المحدثة.