https://sputnikarabic.ae/20240403/أبرز-الأسلحة-الأمريكية-التي-تستخدمها-إسرائيل-1087657319.html
أبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل
أبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل
سبوتنيك عربي
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مارس/ أذار الجاري، على تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T15:59+0000
2024-04-03T15:59+0000
2024-04-03T15:59+0000
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وتأتي الموافقة الأمريكية على إرسال أسلحة جديدة لإسرائيل رغم إصدار مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2728 يوم 25 مارس الجاري، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
أبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مارس/ أذار الجاري، على تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح في قطاع غزة.
وتأتي الموافقة الأمريكية على إرسال أسلحة جديدة لإسرائيل رغم إصدار مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2728 يوم 25 مارس الجاري، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.