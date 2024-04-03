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https://sputnikarabic.ae/20240403/أونروا-176-من-موظفينا-قتلوا-بشكل-مأساوي-منذ-بداية-الحرب-في-غزة-1087636710.html
"أونروا": 176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي منذ بداية الحرب في غزة
"أونروا": 176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي منذ بداية الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
اتهمت وكالة "أونروا"، اليوم الأربعاء، إسرائيل بمواصلة منع أعضائها من الوصول إلى شمال قطاع غزة لتقديم مساعدات غذائية وإمدادات أساسية. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T07:50+0000
2024-04-03T07:50+0000
إسرائيل
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وقالت "أونروا"، في بيان لها، إن "176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي منذ بداية الحرب في غزة"، مؤكدة أن "أكثر من نصف الإمدادات التي سلمت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم الشهر الماضي كانت تابعة للأونروا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240402/كابينيت-الحرب-الإسرائيلي-على-غزة-يبحث-زيادة-المساعدات-الإنسانية-إلى-القطاع-1087632581.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم, طوفان الأقصى

"أونروا": 176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي منذ بداية الحرب في غزة

07:50 GMT 03.04.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
اتهمت وكالة "أونروا"، اليوم الأربعاء، إسرائيل بمواصلة منع أعضائها من الوصول إلى شمال قطاع غزة لتقديم مساعدات غذائية وإمدادات أساسية.
وقالت "أونروا"، في بيان لها، إن "176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي منذ بداية الحرب في غزة"، مؤكدة أن "أكثر من نصف الإمدادات التي سلمت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم الشهر الماضي كانت تابعة للأونروا".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
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أمس, 21:43 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
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