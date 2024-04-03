https://sputnikarabic.ae/20240403/إحباط-هجوم-مسلح-استهدف-3-مراكز-شرطة-بمحافظة-سيستان-وبلوشستان-الإيرانية-1087665883.html
إحباط هجوم مسلح استهدف 3 مراكز شرطة بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية
إحباط هجوم مسلح استهدف 3 مراكز شرطة بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلن المساعد الأمني لمحافظ مدينة سيستان وبلوشستان الإيرانية، علي رضا مرحمتي، اليوم الخميس، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم مسلح استهدف 3 مراكز شرطة بالمحافظة... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T22:22+0000
2024-04-03T22:22+0000
2024-04-03T22:23+0000
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال مرحمتي في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية: "في ثلاث هجمات إرهابية متزامنة، تعرضت ثلاثة مراكز شرطة في تشابهار وراسك لهجوم من قبل جيش العدل الإرهابي"، لافتًا إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى مقتل إرهابيين اثنين في هذا الهجوم الفاشل"وأضاف: "لا تزال العملية ضد الإرهابيين وتطهير المناطق التي تمت مهاجمتها مستمرة"، مؤكدًا إصابة 3 من المنفذين بجانب القتلى الاثنين.
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إيران, أخبار إيران
إحباط هجوم مسلح استهدف 3 مراكز شرطة بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية
22:22 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 22:23 GMT 03.04.2024)
أعلن المساعد الأمني لمحافظ مدينة سيستان وبلوشستان الإيرانية، علي رضا مرحمتي، اليوم الخميس، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم مسلح استهدف 3 مراكز شرطة بالمحافظة وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنفذين.
طهران - سبوتنيك
. وقال مرحمتي في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية: "في ثلاث هجمات إرهابية متزامنة، تعرضت ثلاثة مراكز شرطة في تشابهار وراسك لهجوم من قبل جيش العدل الإرهابي"، لافتًا إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى مقتل إرهابيين اثنين في هذا الهجوم الفاشل"
وأضاف: "لا تزال العملية ضد الإرهابيين وتطهير المناطق التي تمت مهاجمتها مستمرة"، مؤكدًا إصابة 3 من المنفذين بجانب القتلى الاثنين.