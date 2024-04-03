https://sputnikarabic.ae/20240403/إعلام-البرازيل-رفضت-تزويد-كييف-بالذخيرة-1087641883.html
إعلام: البرازيل ترفض تزويد كييف بالذخيرة
إعلام: البرازيل ترفض تزويد كييف بالذخيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن البرازيل رفضت دعوات الدول الحليفة لأوكرانيا لتزويد كييف بالذخيرة والأسلحة المطلوبة للاستمرار في الصراع مع روسيا. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T11:02+0000
2024-04-03T11:02+0000
2024-04-03T11:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت "بلومبرغ" البريطانية نقلا عن مسؤولين أوروبيين وبرازيليين، أن "البرازيل رفضت طلبات حلفائها لتزويد كييف بالذخيرة".ولفتت الوكالة إلى أن المناقشات بين بريطانيا واليابان بشأن شراء الذخيرة يبدو أنها أيضا وصلت إلى طريق مسدود.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240401/عسكري-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1087572616.html
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العالم
إعلام: البرازيل ترفض تزويد كييف بالذخيرة
11:02 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 11:08 GMT 03.04.2024)
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن البرازيل رفضت دعوات الدول الحليفة لأوكرانيا لتزويد كييف بالذخيرة والأسلحة المطلوبة للاستمرار في الصراع مع روسيا.
وذكرت "بلومبرغ" البريطانية نقلا عن مسؤولين أوروبيين وبرازيليين، أن "البرازيل رفضت طلبات حلفائها لتزويد كييف بالذخيرة".
ولفتت الوكالة إلى أن المناقشات بين بريطانيا واليابان بشأن شراء الذخيرة يبدو أنها أيضا وصلت إلى طريق مسدود.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.