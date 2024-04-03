https://sputnikarabic.ae/20240403/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يطلق-نحو-100-قذيفة-منها-60-فسفورية-على-عيتا-الشعب-جنوبي-لبنان-1087635582.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي يطلق نحو 100 قذيفة منها 60 فسفورية على عيتا الشعب جنوبي لبنان

إعلام: الجيش الإسرائيلي يطلق نحو 100 قذيفة منها 60 فسفورية على عيتا الشعب جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن "قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدتي عيتا الشعب ورامية جنوبي البلاد". 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T07:06+0000

2024-04-03T07:06+0000

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وقال موقع "لبنان 24"، إن "الجيش الإٍسرائيلي أطلق نحو 60 قذيفة فوسفورية و40 قذيفة على عيتا الشعب جنوبي لبنان".وأعلن "حزب الله"، أمس الثلاثاء، في بيان له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان، مؤكدا استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240331/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قيادي-في-حزب-الله-بغارة-جنوبي-لبنان-1087562967.html

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