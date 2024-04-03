https://sputnikarabic.ae/20240403/إعلام-القوات-الروسية-ضربت-تقريبا-جميع-محطات-الطاقة-الحرارية-في-أوكرانيا-1087645365.html
إعلام: القوات الروسية ضربت تقريبا جميع محطات الطاقة الحرارية في أوكرانيا
إعلام: القوات الروسية ضربت تقريبا جميع محطات الطاقة الحرارية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ضربت الغارات الجوية العسكرية الروسية جميع محطات الطاقة الحرارية تقريبًا في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "سيزنام زبرافي" التشيكية. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T12:34+0000
2024-04-03T12:34+0000
2024-04-03T12:34+0000
رصد عسكري
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وقالت الصحيفة: "إن الموجة الأخيرة من الهجمات الروسية ملحوظة من حيث حجمها. فقد تم ضرب جميع محطات الطاقة الحرارية الأوكرانية تقريبًا وعدد من المحطات الفرعية". وأضافت أن بعض محطات الطاقة ستبقى معطلة لسنوات نتيجة للتأثيرات. وأن القوات الروسية دمرت ما يقرب من نصف الطاقة الإنتاجية لأوكرانيا.ويشير المقال أيضًا إلى أن حجم الضرر يتضح من حقيقة أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمر بإنهاء مبكر لموسم التدفئة. وفي اليوم السابق، أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "دي تي أي كي" أنها فقدت 80% من قدرتها على التوليد. وقالت الشركة إن الضربات على منشآت الطاقة وقعت في الفترة ما بين 22 و29 مارس/آذار.
https://sputnikarabic.ae/20240402/شويغو-روسيا-نفذت-192-ضربة-استهدفت-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-في-شهر-مارس-عاجل-1087612056.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: القوات الروسية ضربت تقريبا جميع محطات الطاقة الحرارية في أوكرانيا
ضربت الغارات الجوية العسكرية الروسية جميع محطات الطاقة الحرارية تقريبًا في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "سيزنام زبرافي" التشيكية.
وقالت الصحيفة: "إن الموجة الأخيرة من الهجمات الروسية ملحوظة من حيث حجمها. فقد تم ضرب جميع محطات الطاقة الحرارية الأوكرانية تقريبًا وعدد من المحطات الفرعية".
وأضافت أن بعض محطات الطاقة ستبقى معطلة لسنوات نتيجة للتأثيرات. وأن القوات الروسية دمرت ما يقرب من نصف الطاقة الإنتاجية لأوكرانيا.
ويشير المقال
أيضًا إلى أن حجم الضرر يتضح من حقيقة أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمر بإنهاء مبكر لموسم التدفئة.
وفي اليوم السابق، أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "دي تي أي كي" أنها فقدت 80% من قدرتها على التوليد. وقالت الشركة إن الضربات على منشآت الطاقة وقعت في الفترة ما بين 22 و29 مارس/آذار.