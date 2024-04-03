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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240403/إعلام-شولتس-وبايدن-رفضا-فكرة-ماكرون-الخطيرة-ضد-روسيا-1087636030.html
إعلام: شولتس وبايدن رفضا فكرة ماكرون "الخطيرة" ضد روسيا
إعلام: شولتس وبايدن رفضا فكرة ماكرون "الخطيرة" ضد روسيا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول إقناع قادة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ موقف "الغموض الاستراتيجي" تجاه روسيا،... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T07:21+0000
2024-04-03T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أن محاولة ماكرون باءت بالفشل بعدما عارضها كل من الزعيمين الأمريكي والألماني، لافتة إلى أن ماكرون أجرى مكالمات هاتفية سرية مع بايدن وشولتس في فبراير/ شباط الماضي لوضع الأساس لقمة باريس، التي كان يأمل أن تؤثر على الاستراتيجية الغربية في الصراع الأوكراني.وتابعت الصحيفة أن "ماكرون أراد التوقف عن إعلان حدود التدخل الغربي - ما يسمى بالخطوط الحمراء - وإبقاء الكرملين في حالة تخمين بدلاً من ذلك"، مشيرة إلى أن الفكرة المطروحة تمثل خروجا جذريا عن الموقف الذي اتخذته إدارة بايدن منذ بداية الصراع الأوكراني، والذي كان يهدف إلى تجنب الأعمال التي يمكن أن تستفز موسكو وتؤدي إلى التصعيد.وقال مسؤولون للصحيفة إن بايدن شكك في الحاجة إلى تغيير الاستراتيجية وسط مخاوف من أنها قد تؤدي إلى تصعيد الصراع. وأوضحت الصحيفة أن شولتس عارض الفكرة قائلا إنها تخاطر بتقسيم الحلفاء وجعل دول الناتو طرفا في الصراع، ونصح ماكرون بشدة بعدم اتخاذ هذه الخطوة لأنها تخلق شعورا بالانقسام بين الحلفاء.ومع ذلك، كما لوحظ خلال قمة باريس نفسها، فاجأ ماكرون الحلفاء بقوله في مؤتمر صحفي إنه لا يمكن استبعاد أي خيار عسكري، حتى نشر قوات من دول الناتو.وفي الوقت نفسه، فإن التحدي الواضح الذي أبداه الزعيم الفرنسي "عزز تحوله من أحد حمائم الحرب إلى صقر الرائد".وفي نهاية فبراير/ شباط، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء.وفي وقت لاحق، وصف السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات من كل حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية الفرنسية، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.وتعليقا على تصريحات ماكرون، حذّر الكرملين من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20240329/محلل-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-إذا-أرسل-ماكرون-قوات-إلى-كييف-فلن-تخرج-منها-أبدا-1087507823.html
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إعلام: شولتس وبايدن رفضا فكرة ماكرون "الخطيرة" ضد روسيا

07:21 GMT 03.04.2024
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، واشنطن، الجمعة 3 مارس 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، واشنطن، الجمعة 3 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول إقناع قادة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ موقف "الغموض الاستراتيجي" تجاه روسيا، وذلك بهدف ترك كل الخيارات مطروحة، بما فيها الخيار العسكري.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أن محاولة ماكرون باءت بالفشل بعدما عارضها كل من الزعيمين الأمريكي والألماني، لافتة إلى أن ماكرون أجرى مكالمات هاتفية سرية مع بايدن وشولتس في فبراير/ شباط الماضي لوضع الأساس لقمة باريس، التي كان يأمل أن تؤثر على الاستراتيجية الغربية في الصراع الأوكراني.

وقالت المصادر إن الرئيس الفرنسي أبلغ نظراءه أنه "يجب عليهم اتخاذ موقف غموض استراتيجي تجاه روسيا من شأنه أن يترك جميع الخيارات العسكرية على الطاولة".

وتابعت الصحيفة أن "ماكرون أراد التوقف عن إعلان حدود التدخل الغربي - ما يسمى بالخطوط الحمراء - وإبقاء الكرملين في حالة تخمين بدلاً من ذلك"، مشيرة إلى أن الفكرة المطروحة تمثل خروجا جذريا عن الموقف الذي اتخذته إدارة بايدن منذ بداية الصراع الأوكراني، والذي كان يهدف إلى تجنب الأعمال التي يمكن أن تستفز موسكو وتؤدي إلى التصعيد.
زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محلل سابق في المخابرات الأمريكية: إذا أرسل ماكرون قوات إلى كييف فلن تخرج منها أبدا
29 مارس, 18:23 GMT
وقال مسؤولون للصحيفة إن بايدن شكك في الحاجة إلى تغيير الاستراتيجية وسط مخاوف من أنها قد تؤدي إلى تصعيد الصراع.
وأوضحت الصحيفة أن شولتس عارض الفكرة قائلا إنها تخاطر بتقسيم الحلفاء وجعل دول الناتو طرفا في الصراع، ونصح ماكرون بشدة بعدم اتخاذ هذه الخطوة لأنها تخلق شعورا بالانقسام بين الحلفاء.
ومع ذلك، كما لوحظ خلال قمة باريس نفسها، فاجأ ماكرون الحلفاء بقوله في مؤتمر صحفي إنه لا يمكن استبعاد أي خيار عسكري، حتى نشر قوات من دول الناتو.
وفي الوقت نفسه، فإن التحدي الواضح الذي أبداه الزعيم الفرنسي "عزز تحوله من أحد حمائم الحرب إلى صقر الرائد".
وفي نهاية فبراير/ شباط، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي وقت لاحق، وصف السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات من كل حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية الفرنسية، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
وتعليقا على تصريحات ماكرون، حذّر الكرملين من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
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