https://sputnikarabic.ae/20240403/إعلام-ماكرون-لن-يلجأ-إلى-الولايات-المتحدة-في-حالة-الهجوم-على-القوات-الفرنسية-في-أوكرانيا-1087640704.html

إعلام: ماكرون لن يلجأ إلى الولايات المتحدة حال تعرض القوات الفرنسية للهجوم في أوكرانيا

إعلام: ماكرون لن يلجأ إلى الولايات المتحدة حال تعرض القوات الفرنسية للهجوم في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الحلفاء أنه إذا أرسلت باريس قوات إلى أوكرانيا وهاجمتها روسيا، فلن... 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T10:34+0000

2024-04-03T10:34+0000

2024-04-03T10:36+0000

العالم

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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي: "إن إدارة (الرئيس الأمريكي جو بايدن) (بعد اقتراح ماكرون بإرسال الجيش إلى أوكرانيا) كانت تشعر بالقلق من أن روسيا قد تهاجم أي قوات فرنسية قد يتم إرسالها إلى أوكرانيا".وأضاف المسؤول أن هذا قد يؤدي إلى تورط فرنسا وربما دول غربية أخرى في الصراع.وبحسب الصحيفة، فإن احتمال وجود أفراد غربيين في أوكرانيا، مدنيين وعسكريين، أثار أسئلة ملحة حول كيفية رد فعل الحلفاء إذا مات أي منهم بسبب ضربة روسية. لكن ماكرون أكد لواشنطن أنه في ظل هذا التطور للأحداث، لن يكون تدخلهم مطلوبا.وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع موسكو "من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء. وفي وقت لاحق، أشار السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات سواء داخل البلاد أو من حلفائه في الناتو، إلى أن كل كلماته تم دراستها بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف. وتعليقا على كلام ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

https://sputnikarabic.ae/20240329/محلل-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-إذا-أرسل-ماكرون-قوات-إلى-كييف-فلن-تخرج-منها-أبدا-1087507823.html

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