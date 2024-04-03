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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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https://sputnikarabic.ae/20240403/إعلام-3-دول-تدعو-إلى-عدم-مصادرة-الأصول-الروسية-1087635821.html
إعلام: 3 دول تدعو إلى عدم مصادرة الأصول الروسية
إعلام: 3 دول تدعو إلى عدم مصادرة الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
دعا ممثلو الصين والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا، الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى عدم دعم فكرة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو"... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T07:08+0000
2024-04-03T07:08+0000
اقتصاد
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وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين: "ممثلو الصين والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا يدعون سرا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة مقاومة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبريطانيا لمصادرة أكثر من 200 مليار يورو من أصول الدولة الروسية".وقال أحد المسؤولين إن تلك الدول تخشى أن تشكل المصادرة سابقة. وبحسب الصحيفة، فقد يتصرفون أيضًا "نيابة عن" موسكو، خاصة لأنهم لا يريدون أن يساعد الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا في ساحة المعركة.ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن أي خطة لمصادرة الأصول الروسية في أوروبا واستخدامها لمساعدة كييف قد تم تأجيلها. بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم. ويناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام الأصول المجمدة التابعة لروسيا لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240319/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-قد-يرسل-عائدات-الأصول-الروسية-المجمدة-إلى-أوكرانيا-في-يوليو-1087155750.html
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اقتصاد
اقتصاد

إعلام: 3 دول تدعو إلى عدم مصادرة الأصول الروسية

07:08 GMT 03.04.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilovالدولار الأمريكي والروبل الروسي
الدولار الأمريكي والروبل الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilov
تابعنا عبر
دعا ممثلو الصين والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا، الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى عدم دعم فكرة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مسؤولين، مضيفين أنه على أي حال، تم تأجيل هذه الخطط.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين: "ممثلو الصين والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا يدعون سرا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة مقاومة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبريطانيا لمصادرة أكثر من 200 مليار يورو من أصول الدولة الروسية".
وقال أحد المسؤولين إن تلك الدول تخشى أن تشكل المصادرة سابقة. وبحسب الصحيفة، فقد يتصرفون أيضًا "نيابة عن" موسكو، خاصة لأنهم لا يريدون أن يساعد الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا في ساحة المعركة.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يرسل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا في يوليو
19 مارس, 08:55 GMT
ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن أي خطة لمصادرة الأصول الروسية في أوروبا واستخدامها لمساعدة كييف قد تم تأجيلها.
بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
ويناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام الأصول المجمدة التابعة لروسيا لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
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