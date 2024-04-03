https://sputnikarabic.ae/20240403/إيران-تهدد-إسرائيل-مجددا-هناك-عناصر-كثيرة-في-جبهة-المقاومة-سترد-1087641403.html

إيران تهدد إسرائيل مجددا: هناك عناصر كثيرة في "جبهة المقاومة" سترد

إيران تهدد إسرائيل مجددا: هناك عناصر كثيرة في "جبهة المقاومة" سترد

سبوتنيك عربي

جددت إيران، اليوم الأربعاء، تهديداتها لإسرائيل، بعد الغارة التي استهدفت قنصليتها في العاصمة السورية دمشق. 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T10:43+0000

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2024-04-03T10:43+0000

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وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، إن طهران "تتمسك بحقها لتوجية ضربة لإسرائيل في المكان المناسب".ورأى كوثري أن "إسرائيل ارتكبت بالهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في سوريا انتهاكا واضحا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961، وهو عبارة عن غزو لأرض ما، لأن ضرب القنصليات والسفارات هو بمثابة غزو لأراضي دولة ما".أما عن حق إيران في الرد، فأشار إلى حق بلاده بالرد، لكن بالمكان المناسب والوقت المناسب كذلك، معتبرًا أن على إسرائيل تحمل مسؤولية أفعالها. وأعلن كوثري أن هناك عناصر كثيرة في "جبهة المقاومة" سترد، متابعًا: "إذا لزم الأمر... سنرد بأنفسنا".كذلك شدد على وجوب أن يجتمع الأعضاء الرئيسيون في الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية، والتعامل بقوة مع مرتكبيها، مؤكدًا أن هذا الهجوم لا يمكن أن يتم دون التنسيق مع أمريكا.وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف: "سنشهد قريبا ضربات أكثر فتكا ضد إسرائيل وجبهة المقاومة ستقوم بواجبها"، مشيرًا إلى أن جميع المسؤولين أعلنوا قبل أيام، أن الانتقام لشهداء القنصلية الإيرانية في سوريا مؤكد"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين في سوريا و5 ضباط من مرافقيهم، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، أمس الثلاثاء، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي تمت مساء أمس الاثنين.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.

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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, الحرس الثوري الإيراني, العالم