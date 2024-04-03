https://sputnikarabic.ae/20240403/اختبار-نظام-الحرب-الإلكترونية-الروسي-تيترايدرون-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1087636590.html
اختبار نظام الحرب الإلكترونية الروسي "تيترايدرون" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
اختبار نظام الحرب الإلكترونية الروسي "تيترايدرون" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الشركة المطورة، أندريه إيفانوف، أن نظام الحرب الإلكترونية "تيترايدرون"، المصمم خصيصًا لمكافحة جميع أنواع الطائرة المسيرة الانتحارية FPV... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T07:44+0000
2024-04-03T07:44+0000
2024-04-03T07:44+0000
رصد عسكري
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وقال إيفانوف لوكالة "سبوتنيك": "تم تصميم نظام الحرب الإلكترونية "تيترايدرون" لحماية المعدات من تهديد الطائرات المسيرة الهجومية الحديثة FPV من مختلف الشركات المصنعة. مبدأ التشغيل: تشويش واسع النطاق على قنوات التحكم، بما في ذلك تلك ذات الترددات المتغيرة. القامع البسيط والموثوق، الذي اجتاز اختبارًا صارمًا، أثبت فعاليته". ووفقا للمصمم، يمكن تركيب المجمع على المنشآت العسكرية والمدنية. ويمكنه أن يغطي بشكل فعال المعدات العسكرية، على سبيل المثال، سيارات الإسعاف، فضلا عن وسائل النقل العام. ويمكن استخدامه أيضًا لحماية المواقع الثابتة مثل نقاط التفتيش أو محطات الحافلات. تم اختبار نظام الحرب الإلكترونية بنجاح على عدة طائرات مسيرة FPV، بأحجام مختلفة، تعمل بترددات مختلفة، تم إنشاؤها بواسطة مطورين مستقلين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
اختبار نظام الحرب الإلكترونية الروسي "تيترايدرون" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
صرح المتحدث باسم الشركة المطورة، أندريه إيفانوف، أن نظام الحرب الإلكترونية "تيترايدرون"، المصمم خصيصًا لمكافحة جميع أنواع الطائرة المسيرة الانتحارية FPV (المعززة بالواقع الافتراضي)، تم اختباره بنجاح في منطقة العمليات الخاصة.
وقال إيفانوف لوكالة "سبوتنيك": "تم تصميم نظام الحرب الإلكترونية "تيترايدرون" لحماية المعدات من تهديد الطائرات المسيرة الهجومية الحديثة FPV من مختلف الشركات المصنعة. مبدأ التشغيل: تشويش واسع النطاق على قنوات التحكم، بما في ذلك تلك ذات الترددات المتغيرة. القامع البسيط والموثوق، الذي اجتاز اختبارًا صارمًا، أثبت فعاليته".
ووفقا للمصمم، يمكن تركيب المجمع على المنشآت العسكرية والمدنية. ويمكنه أن يغطي بشكل فعال المعدات العسكرية، على سبيل المثال، سيارات الإسعاف، فضلا عن وسائل النقل العام. ويمكن استخدامه أيضًا لحماية المواقع الثابتة مثل نقاط التفتيش أو محطات الحافلات.
تم اختبار نظام الحرب الإلكترونية بنجاح على عدة طائرات مسيرة FPV، بأحجام مختلفة، تعمل بترددات مختلفة، تم إنشاؤها بواسطة مطورين مستقلين.