اختبار نظام الحرب الإلكترونية الروسي "تيترايدرون" في منطقة العملية الخاصة... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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12:13 GMT
3 د
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12:14 GMT
2 د
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12:16 GMT
3 د
بلا قيود
خبراء: إيران ستتخذ كل الإجراءات للرد وهجوم القنصلية اختراق أمني
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
15:33 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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https://sputnikarabic.ae/20240403/اختبار-نظام-الحرب-الإلكترونية-الروسي-تيترايدرون-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1087636590.html
اختبار نظام الحرب الإلكترونية الروسي "تيترايدرون" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
اختبار نظام الحرب الإلكترونية الروسي "تيترايدرون" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الشركة المطورة، أندريه إيفانوف، أن نظام الحرب الإلكترونية "تيترايدرون"، المصمم خصيصًا لمكافحة جميع أنواع الطائرة المسيرة الانتحارية FPV... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T07:44+0000
2024-04-03T07:44+0000
رصد عسكري
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وقال إيفانوف لوكالة "سبوتنيك": "تم تصميم نظام الحرب الإلكترونية "تيترايدرون" لحماية المعدات من تهديد الطائرات المسيرة الهجومية الحديثة FPV من مختلف الشركات المصنعة. مبدأ التشغيل: تشويش واسع النطاق على قنوات التحكم، بما في ذلك تلك ذات الترددات المتغيرة. القامع البسيط والموثوق، الذي اجتاز اختبارًا صارمًا، أثبت فعاليته". ووفقا للمصمم، يمكن تركيب المجمع على المنشآت العسكرية والمدنية. ويمكنه أن يغطي بشكل فعال المعدات العسكرية، على سبيل المثال، سيارات الإسعاف، فضلا عن وسائل النقل العام. ويمكن استخدامه أيضًا لحماية المواقع الثابتة مثل نقاط التفتيش أو محطات الحافلات. تم اختبار نظام الحرب الإلكترونية بنجاح على عدة طائرات مسيرة FPV، بأحجام مختلفة، تعمل بترددات مختلفة، تم إنشاؤها بواسطة مطورين مستقلين.
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رصد عسكري
رصد عسكري

اختبار نظام الحرب الإلكترونية الروسي "تيترايدرون" في منطقة العملية الخاصة... فيديو

07:44 GMT 03.04.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الانتقال إلى بنك الصوروحدة الحرب الإلكترونية تستعد لاستخدام وسيلة "لير 2"
وحدة الحرب الإلكترونية تستعد لاستخدام وسيلة لير 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الشركة المطورة، أندريه إيفانوف، أن نظام الحرب الإلكترونية "تيترايدرون"، المصمم خصيصًا لمكافحة جميع أنواع الطائرة المسيرة الانتحارية FPV (المعززة بالواقع الافتراضي)، تم اختباره بنجاح في منطقة العمليات الخاصة.
وقال إيفانوف لوكالة "سبوتنيك": "تم تصميم نظام الحرب الإلكترونية "تيترايدرون" لحماية المعدات من تهديد الطائرات المسيرة الهجومية الحديثة FPV من مختلف الشركات المصنعة. مبدأ التشغيل: تشويش واسع النطاق على قنوات التحكم، بما في ذلك تلك ذات الترددات المتغيرة. القامع البسيط والموثوق، الذي اجتاز اختبارًا صارمًا، أثبت فعاليته".
ووفقا للمصمم، يمكن تركيب المجمع على المنشآت العسكرية والمدنية. ويمكنه أن يغطي بشكل فعال المعدات العسكرية، على سبيل المثال، سيارات الإسعاف، فضلا عن وسائل النقل العام. ويمكن استخدامه أيضًا لحماية المواقع الثابتة مثل نقاط التفتيش أو محطات الحافلات.
تم اختبار نظام الحرب الإلكترونية بنجاح على عدة طائرات مسيرة FPV، بأحجام مختلفة، تعمل بترددات مختلفة، تم إنشاؤها بواسطة مطورين مستقلين.
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