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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
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السفير الفلسطيني لدى روسيا: سنتقدم بطلب إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعمار غزة
السفير الفلسطيني لدى روسيا: سنتقدم بطلب إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعمار غزة
سبوتنيك عربي
أحيت السفارة الفلسطينية في موسكو، الذكرى الـ48 لـ"يوم الأرض"، بحضور كبير من الجاليات العربية والأجنبية في روسيا. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T14:45+0000
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رفع المشاركون لافتات مؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته بإقامة دولته المستقلة وذات السيادة، ووقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، في ظل صمت دولي تام.وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن ما يحصل في غزة وليس هناك فقط وفي الضفة الغربية والقدس من إجراءات إسرائيلية، هو رسالة للعالم أين أنتم ؟ لماذا تسكتون؟ لماذا على الشعب الفلسطيني أن يدفع ثمن "أخطاء ربما تكون قد ارتكبت في أوروبا ضد اليهود"؟".وتابع السفير: "الآن هناك رؤية وقرار فلسطيني بالتقدم لمجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيكون في 18 من هذا الشهر والمطلوب من جميع دول العالم التوقف عن الكيل بمكيالين وأن تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية في مجلس الأمن والجمعية العامة، والدعوة لمؤتمر دولي للسلام لكي نحوّل هذه النظرية إلى فعل وهذا هو المطلوب وما يريده الشعب الفلسطيني ونحن قادرون على التحمل وإعمار غزة وإحداث فرق في المنطقة ولكن على المجتمع الدولي أي يفي بالتزاماته وتعهداته للخروج من هذه المحنة".واختتم السفير: "التحدي الأساسي أمام هذه الحكومة تحضير القاعدة التحتية الأساسية في غزة والعالم العربي والعالم والدعوة لمؤتمر دولي لإعمار غزة وهذا هو الهدف الذي شكّلت من أجله الحكومة، وليس في غزة فقط فالدمار في الضفة والقدس، لكن الأولوية لغزة من خلال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وعقد مؤتمر دولي للمانحين والبدء بإعمار غزة".
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تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حصري
تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حصري

السفير الفلسطيني لدى روسيا: سنتقدم بطلب إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعمار غزة

14:45 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 14:54 GMT 03.04.2024)
© Sputnik . Johnny Eliasإحياء الذكرى الـ48 لـ"يوم الأرض" في السفارة الفلسطينية بموسكو
إحياء الذكرى الـ48 لـيوم الأرض في السفارة الفلسطينية بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Sputnik . Johnny Elias
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حصري
أحيت السفارة الفلسطينية في موسكو، الذكرى الـ48 لـ"يوم الأرض"، بحضور كبير من الجاليات العربية والأجنبية في روسيا.
رفع المشاركون لافتات مؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته بإقامة دولته المستقلة وذات السيادة، ووقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، في ظل صمت دولي تام.
© Sputnik . Johnny Eliasإحياء الذكرى الـ48 لـ"يوم الأرض" في السفارة الفلسطينية بموسكو
إحياء الذكرى الـ48 لـيوم الأرض في السفارة الفلسطينية بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
إحياء الذكرى الـ48 لـ"يوم الأرض" في السفارة الفلسطينية بموسكو
© Sputnik . Johnny Elias
وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، في تصريح لـ"سبوتنيك":
"إن ما يحصل في غزة وليس هناك فقط وفي الضفة الغربية والقدس من إجراءات إسرائيلية، هو رسالة للعالم أين أنتم ؟ لماذا تسكتون؟ لماذا على الشعب الفلسطيني أن يدفع ثمن "أخطاء ربما تكون قد ارتكبت في أوروبا ضد اليهود"؟".

وأضاف السفير: "في غزة كارثة إنسانية وتدمير شامل، لا غذاء لا صحة لا تعليم، ونحن في الشهر السادس، كيف يمكن للعالم أن ينتظر 6 شهور للحرب في غزة، ولا يستطيع فرض وقف لإطلاق النار، لو حصل مثل هذا الأمر في أي مكان في العالم لانقلبت الدنيا رأسا على عقب، لماذا 6 شهور؟ لأن إسرائيل تتعامل على أنها فوق القانون، ترفض قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدعم أمريكي واضح. بالتالي على المجتمع الدولي أن يستخلص العبر والنتائج وأن يحدد هو ما هو مطلوب".

وتابع السفير: "الآن هناك رؤية وقرار فلسطيني بالتقدم لمجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيكون في 18 من هذا الشهر والمطلوب من جميع دول العالم التوقف عن الكيل بمكيالين وأن تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية في مجلس الأمن والجمعية العامة، والدعوة لمؤتمر دولي للسلام لكي نحوّل هذه النظرية إلى فعل وهذا هو المطلوب وما يريده الشعب الفلسطيني ونحن قادرون على التحمل وإعمار غزة وإحداث فرق في المنطقة ولكن على المجتمع الدولي أي يفي بالتزاماته وتعهداته للخروج من هذه المحنة".
© Sputnik . Johnny Eliasإحياء الذكرى الـ48 لـ"يوم الأرض" في السفارة الفلسطينية بموسكو
إحياء الذكرى الـ48 لـيوم الأرض في السفارة الفلسطينية بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
إحياء الذكرى الـ48 لـ"يوم الأرض" في السفارة الفلسطينية بموسكو
© Sputnik . Johnny Elias

وحول خطة الحكومة الفلسطينية الجديدة لقطاع غزة بعد وقف النار، قال السفير: "الهدف من تشكيل هذه الحكومة وجميعها من المستقلين بالأساس، أولا، خلق حالة من الإجماع الوطني في هذا الموضوع كونها ليست فصائلية، وثانيا البدء ببرنامج لإعمار غزة، لأن القطاع بحسب تقرير البنك الدولي الذي صدر اليوم، أن البنية التحتية فقط بحاجة لأقل شيء 18 مليار دولار، وإعمار غزة يحتاج لمبلغ لا يقل عن 50 إلى 60 مليار دولار".

واختتم السفير: "التحدي الأساسي أمام هذه الحكومة تحضير القاعدة التحتية الأساسية في غزة والعالم العربي والعالم والدعوة لمؤتمر دولي لإعمار غزة وهذا هو الهدف الذي شكّلت من أجله الحكومة، وليس في غزة فقط فالدمار في الضفة والقدس، لكن الأولوية لغزة من خلال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وعقد مؤتمر دولي للمانحين والبدء بإعمار غزة".
© Sputnik . Johnny Eliasإحياء الذكرى الـ48 لـ"يوم الأرض" في السفارة الفلسطينية بموسكو
إحياء الذكرى الـ48 لـيوم الأرض في السفارة الفلسطينية بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
إحياء الذكرى الـ48 لـ"يوم الأرض" في السفارة الفلسطينية بموسكو
© Sputnik . Johnny Elias
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