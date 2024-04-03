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الشرطة العسكرية الروسية تقيم نقطة مراقبة جديدة في مرتفعات الجولان
الشرطة العسكرية الروسية تقيم نقطة مراقبة جديدة في مرتفعات الجولان
سبوتنيك عربي
نشرت قيادة مجموعة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية موقعًا إضافيًا للشرطة العسكرية الروسية على خط ترسيم الحدود "برافو" في منطقة مرتفعات الجولان في... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T08:02+0000
2024-04-03T08:32+0000
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تقوم وحدة من الشرطة العسكرية الروسية بالخدمة في المركز. ويتولى العسكريون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار على مدار الساعة، وتهدئة الأوضاع في المنطقة. ويراقب الجيش الروسي من مواقعه الموجودة على المرتفعات أي استفزازات محتملة. وتوجد تحت نقاط المراقبة الروسية، نقاط للجيش العربي السوري. ويتم التفاعل باستمرار بين الأفراد العسكريين في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20240312/إعلام-إسرائيلي-70-صاروخا-من-لبنان-على-الجولان-والجيش-يرد-بقصف-مجمعين-لـحزب-الله-1086891507.html
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العالم العربي
العالم العربي

الشرطة العسكرية الروسية تقيم نقطة مراقبة جديدة في مرتفعات الجولان

08:02 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 08:32 GMT 03.04.2024)
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصورسيارات الشرطة العسكرية الروسية في شمال سوريا
سيارات الشرطة العسكرية الروسية في شمال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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نشرت قيادة مجموعة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية موقعًا إضافيًا للشرطة العسكرية الروسية على خط ترسيم الحدود "برافو" في منطقة مرتفعات الجولان في محافظتي القنيطرة ودرعا السوريتين.
تقوم وحدة من الشرطة العسكرية الروسية بالخدمة في المركز. ويتولى العسكريون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار على مدار الساعة، وتهدئة الأوضاع في المنطقة.
تتيح المعدات الحديثة في المركز تنظيم العمل دون اتصال بالإنترنت، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
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وحضر حفل افتتاح نقطة المراقبة الإضافية، ضباط من قيادة مجموعة القوات الروسية في المنطقة الإدارية الخاصة وقيادة وزارة الدفاع السورية وممثلون عن الإدارة المحلية.
ويراقب الجيش الروسي من مواقعه الموجودة على المرتفعات أي استفزازات محتملة. وتوجد تحت نقاط المراقبة الروسية، نقاط للجيش العربي السوري. ويتم التفاعل باستمرار بين الأفراد العسكريين في البلدين.
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