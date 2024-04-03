https://sputnikarabic.ae/20240403/الشرطة-العسكرية-الروسية-تقيم-نقطة-مراقبة-جديدة-في-مرتفعات-الجولان-1087636984.html
الشرطة العسكرية الروسية تقيم نقطة مراقبة جديدة في مرتفعات الجولان
الشرطة العسكرية الروسية تقيم نقطة مراقبة جديدة في مرتفعات الجولان
سبوتنيك عربي
نشرت قيادة مجموعة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية موقعًا إضافيًا للشرطة العسكرية الروسية على خط ترسيم الحدود "برافو" في منطقة مرتفعات الجولان في... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T08:02+0000
2024-04-03T08:02+0000
2024-04-03T08:32+0000
العالم العربي
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تقوم وحدة من الشرطة العسكرية الروسية بالخدمة في المركز. ويتولى العسكريون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار على مدار الساعة، وتهدئة الأوضاع في المنطقة. ويراقب الجيش الروسي من مواقعه الموجودة على المرتفعات أي استفزازات محتملة. وتوجد تحت نقاط المراقبة الروسية، نقاط للجيش العربي السوري. ويتم التفاعل باستمرار بين الأفراد العسكريين في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20240312/إعلام-إسرائيلي-70-صاروخا-من-لبنان-على-الجولان-والجيش-يرد-بقصف-مجمعين-لـحزب-الله-1086891507.html
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العالم العربي
الشرطة العسكرية الروسية تقيم نقطة مراقبة جديدة في مرتفعات الجولان
08:02 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 08:32 GMT 03.04.2024)
نشرت قيادة مجموعة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية موقعًا إضافيًا للشرطة العسكرية الروسية على خط ترسيم الحدود "برافو" في منطقة مرتفعات الجولان في محافظتي القنيطرة ودرعا السوريتين.
تقوم وحدة من الشرطة العسكرية الروسية بالخدمة في المركز. ويتولى العسكريون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار على مدار الساعة، وتهدئة الأوضاع في المنطقة.
تتيح المعدات الحديثة في المركز تنظيم العمل دون اتصال بالإنترنت، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
وحضر حفل افتتاح نقطة المراقبة الإضافية، ضباط من قيادة مجموعة القوات الروسية في المنطقة الإدارية الخاصة وقيادة وزارة الدفاع السورية وممثلون عن الإدارة المحلية.
ويراقب الجيش الروسي من مواقعه الموجودة على المرتفعات أي استفزازات محتملة. وتوجد تحت نقاط المراقبة الروسية، نقاط للجيش العربي السوري. ويتم التفاعل باستمرار بين الأفراد العسكريين في البلدين.