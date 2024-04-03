https://sputnikarabic.ae/20240403/الشرطة-تطوق-مبنى-البرلمان-النرويجي-إثر-تهديد-بوجود-قنبلة-1087646385.html
الشرطة تطوق مبنى البرلمان النرويجي إثر تهديد بوجود قنبلة
الشرطة تطوق مبنى البرلمان النرويجي إثر تهديد بوجود قنبلة
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الأربعاء، إن البرلمان تلقى تهديدا بوجود قنبلة، لافتة إلى أنها عززت الإجراءات الأمنية حول المبنى. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت وسائل إعلام نرويجية، أن تهديدان بوجود قنبلة أدى إلى إغلاق البرلمان لفترة وجيزة، لكن في الوقت نفسه واصل النواب جلستهم داخل المبنى.خلال فترة الإغلاق، أبلغت إدارة البرلمان النواب والموظفين عبر رسالة نصية أنه "ليس لدينا ما يشير إلى خطورة التواجد داخل المبنى".وانتشرت قوات من الشرطة مدججة بالسلاح والكلاب خارج المبنى، حيث تم تطويق الشوارع المحيطة.وبعد معاينة المكان، قررت الشرطة إعادة فتح مبنى البرلمان بعد ما يزيد قليلا عن ساعتين. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المتحدث باسم الشرطة، قوله إن السلطات "واثقة من أن الوضع آمن الآن".وأوضح المتحدث للصحفيين أن تهديدين وردا عبر البريد الإلكتروني ليلة الثلاثاء وآخر صباح الأربعاء، مضيفًا "لا يمكننا التأكد من أنهما محض هراء".وأكد أن الشرطة تركز الآن على من يقف وراء هذه التهديدات.
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الشرطة تطوق مبنى البرلمان النرويجي إثر تهديد بوجود قنبلة
أعلنت الشرطة في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الأربعاء، إن البرلمان تلقى تهديدا بوجود قنبلة، لافتة إلى أنها عززت الإجراءات الأمنية حول المبنى.
وذكرت
وسائل إعلام نرويجية، أن تهديدان بوجود قنبلة أدى إلى إغلاق البرلمان لفترة وجيزة، لكن في الوقت نفسه واصل النواب جلستهم داخل المبنى.
خلال فترة الإغلاق، أبلغت إدارة البرلمان النواب والموظفين عبر رسالة نصية أنه "ليس لدينا ما يشير إلى خطورة التواجد داخل المبنى".
وانتشرت قوات من الشرطة مدججة بالسلاح والكلاب خارج المبنى، حيث تم تطويق الشوارع المحيطة.
وبعد معاينة المكان، قررت الشرطة إعادة فتح مبنى البرلمان بعد ما يزيد قليلا عن ساعتين.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المتحدث باسم الشرطة، قوله إن السلطات "واثقة من أن الوضع آمن الآن".
وأوضح المتحدث للصحفيين أن تهديدين وردا عبر البريد الإلكتروني ليلة الثلاثاء وآخر صباح الأربعاء، مضيفًا "لا يمكننا التأكد من أنهما محض هراء".
وأكد أن الشرطة تركز الآن على من يقف وراء هذه التهديدات.