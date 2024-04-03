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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240403/القوات-الروسية-تحسن-مواقع-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-على-محور-أفدييفكا-1087645967.html
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها على طول خط الجبهة على محور أفدييفكا
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها على طول خط الجبهة على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 330 جنديا على محوري كوبيانسك وأفدييفكا خلال الـ24 ساعة الماضية. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T13:01+0000
2024-04-03T13:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "على محور كوبيانسك، ضربت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، القوة البشرية والمعدات للعدو في مناطق ستروفكا في مقاطعة خاركوف، وصدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 60 الآلي واللواء 95 للهجوم الجوي الأوكراني. في منطقة تيرني، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأضافت الوزارة: "أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت ما يصل إلى 30 عسكريًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة ومدفعين من طراز دي-20 عيار 152 ملم". وعلى محور أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت تشكيلات العدو وصدت تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 25 المحمولة جواً، و24، و47، و59 الأوكرانية في مناطق بيرفومايسكوي، وكيروفو، وفوديانوي، وبيرديتشي وتونينكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفقد العدو ما يصل إلى 305 عسكريين ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم777 ومدفع دي-20، ومدافع هاوتزر دي-30 ومدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا".
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها على طول خط الجبهة على محور أفدييفكا

13:01 GMT 03.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة "تسنتر" (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
مهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة تسنتر (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 330 جنديا على محوري كوبيانسك وأفدييفكا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "على محور كوبيانسك، ضربت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، القوة البشرية والمعدات للعدو في مناطق ستروفكا في مقاطعة خاركوف، وصدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 60 الآلي واللواء 95 للهجوم الجوي الأوكراني. في منطقة تيرني، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة: "أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت ما يصل إلى 30 عسكريًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة ومدفعين من طراز دي-20 عيار 152 ملم".
وعلى محور أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت تشكيلات العدو وصدت تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 25 المحمولة جواً، و24، و47، و59 الأوكرانية في مناطق بيرفومايسكوي، وكيروفو، وفوديانوي، وبيرديتشي وتونينكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقد العدو ما يصل إلى 305 عسكريين ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم777 ومدفع دي-20، ومدافع هاوتزر دي-30 ومدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا".
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