https://sputnikarabic.ae/20240403/القوات-الروسية-تسيطر-على-معقل-أوكراني-في-اتجاه-أرتيوموفسك--بعملية-نوعية---1087637654.html
القوات الروسية تسيطر على معقل أوكراني في اتجاه أرتيوموفسك بعملية نوعية
القوات الروسية تسيطر على معقل أوكراني في اتجاه أرتيوموفسك بعملية نوعية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن عسكريين تابعين لقوات مجموعة "الجنوب" تحت مسمى "نيفسكي" نجحت بالاستيلاء على موقع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T08:26+0000
2024-04-03T08:26+0000
2024-04-03T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/14/1087195323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_066e947db45144ead98583685e101f28.jpg
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أنه تم دعم دخول المجموعات العسكرية الهجومية الروسية من قبل قوات المدفعية التي قامت باستهداف المكان بصواريخ "غراد" قبل عملية الهجوم والاستيلاء على الموقع المذكور.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وزارة الدفاع الروسية: 100 ألف متعاقد التحقوا بالقوات المسلحة منذ بداية العامودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اختبار نظام الحرب الإلكترونية الروسي "تيترايدرون" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240403/وزارة-الدفاع-الروسية-100-ألف-متعاقد-التحقوا-بالقوات-المسلحة-منذ-بداية-عام-1087636854.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تسيطر على معقل أوكراني في اتجاه أرتيوموفسك بعملية نوعية
08:26 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 08:33 GMT 03.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن عسكريين تابعين لقوات مجموعة "الجنوب" تحت مسمى "نيفسكي" نجحت بالاستيلاء على موقع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أنه تم دعم دخول المجموعات العسكرية الهجومية الروسية من قبل قوات المدفعية التي قامت باستهداف المكان بصواريخ "غراد" قبل عملية الهجوم والاستيلاء على الموقع المذكور.
وتابعت الوزارة بالقول: "العدو لم يتمكن من الصمود في وجه القصف المدفعي الضخم، ولم يتوقع أيضًا المناورة المخططة بعناية للطائرات المسيرة الهجومية الروسية"، مضيفةً أنه نتيجة لذلك، استسلمت حامية النقطة القوية الأوكرانية وفقدت العشرات من الوحدات من المعدات والأفراد.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.