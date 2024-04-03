https://sputnikarabic.ae/20240403/القوات-الروسية-تسيطر-على-معقل-أوكراني-في-اتجاه-أرتيوموفسك--بعملية-نوعية---1087637654.html

القوات الروسية تسيطر على معقل أوكراني في اتجاه أرتيوموفسك بعملية نوعية

القوات الروسية تسيطر على معقل أوكراني في اتجاه أرتيوموفسك بعملية نوعية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن عسكريين تابعين لقوات مجموعة "الجنوب" تحت مسمى "نيفسكي" نجحت بالاستيلاء على موقع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية... 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T08:26+0000

2024-04-03T08:26+0000

2024-04-03T08:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أنه تم دعم دخول المجموعات العسكرية الهجومية الروسية من قبل قوات المدفعية التي قامت باستهداف المكان بصواريخ "غراد" قبل عملية الهجوم والاستيلاء على الموقع المذكور.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وزارة الدفاع الروسية: 100 ألف متعاقد التحقوا بالقوات المسلحة منذ بداية العامودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اختبار نظام الحرب الإلكترونية الروسي "تيترايدرون" في منطقة العملية الخاصة... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240403/وزارة-الدفاع-الروسية-100-ألف-متعاقد-التحقوا-بالقوات-المسلحة-منذ-بداية-عام-1087636854.html

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رصد عسكري, روسيا