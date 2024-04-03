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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240403/المجر-الناتو-يريد-زيادة-تنسيق-إمداد-كييف-بالأسلحة-لكننا-نعارض-ذلك-1087651534.html
المجر: الناتو يريد زيادة تنسيق إمداد كييف بالأسلحة لكننا نعارض ذلك
المجر: الناتو يريد زيادة تنسيق إمداد كييف بالأسلحة لكننا نعارض ذلك
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الناتو يريد زيادة دوره التنسيقي في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جنودها، وتؤيد 31 دولة هذا القرار، والمجر لا تريد ولن... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T14:49+0000
2024-04-03T14:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
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وذكر سيارتو عبر رسالة فيديو نشرت على "فيسبوك" (المحظور في روسيا باعتبارها متطرفة)، "لقد تم الآن طرح مقترحات تحمل، لسوء الحظ، خطر تجاوز الناتو للخطوط الحمراء، وقد يكون الناتو أقرب إلى هذه الحرب من أي وقت مضى، وتقضي المقترحات بأن يزيد الناتو دوره التنسيقي في إمدادات الأسلحة وتدريب الجنود في أفغانستان وأوكرانيا".ووفقا له، في الأسابيع السابقة، أثناء مناقشة هذا الاقتراح في مجموعات العمل، طلبت المجر من الحلفاء النظر مرة أخرى فيما إذا كان ذلك سيفيد التحالف، حيث أن دول الناتو في السابق زودت أوكرانيا بالأسلحة وقامت بتدريب جنودها إما على أساس ثنائي أو من خلال التوحيد الطوعي في مجموعات، ولكن ليس أبدًا داخل الناتو كمنظمة.وأشارإلى أنه، "بما أن الغالبية العظمى من دول الناتو، على سبيل المثال 31 دولة، متفقة على ضرورة زيادة الدور التنسيقي للناتو في تدريب الجنود وتوريد الأسلحة، فإن أعمال التخطيط ستبدأ في هذا الصدد. لكننا ذكرنا اليوم أن المجر لا تريد وأكد على أنه لن يشارك في هذا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240403/حاملتا-الصواريخ-الروسيتان-من-طراز--تو-95-إم-إس-تنفذان-طلعات-فوق-بحري-بارنتس-والنرويج-فيديو-1087646592.html
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روسيا, الناتو
روسيا, الناتو

المجر: الناتو يريد زيادة تنسيق إمداد كييف بالأسلحة لكننا نعارض ذلك

14:49 GMT 03.04.2024
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEK
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الناتو يريد زيادة دوره التنسيقي في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جنودها، وتؤيد 31 دولة هذا القرار، والمجر لا تريد ولن تشارك في ذلك.
وذكر سيارتو عبر رسالة فيديو نشرت على "فيسبوك" (المحظور في روسيا باعتبارها متطرفة)، "لقد تم الآن طرح مقترحات تحمل، لسوء الحظ، خطر تجاوز الناتو للخطوط الحمراء، وقد يكون الناتو أقرب إلى هذه الحرب من أي وقت مضى، وتقضي المقترحات بأن يزيد الناتو دوره التنسيقي في إمدادات الأسلحة وتدريب الجنود في أفغانستان وأوكرانيا".
ووفقا له، في الأسابيع السابقة، أثناء مناقشة هذا الاقتراح في مجموعات العمل، طلبت المجر من الحلفاء النظر مرة أخرى فيما إذا كان ذلك سيفيد التحالف، حيث أن دول الناتو في السابق زودت أوكرانيا بالأسلحة وقامت بتدريب جنودها إما على أساس ثنائي أو من خلال التوحيد الطوعي في مجموعات، ولكن ليس أبدًا داخل الناتو كمنظمة.
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13:38 GMT
وأشارإلى أنه، "بما أن الغالبية العظمى من دول الناتو، على سبيل المثال 31 دولة، متفقة على ضرورة زيادة الدور التنسيقي للناتو في تدريب الجنود وتوريد الأسلحة، فإن أعمال التخطيط ستبدأ في هذا الصدد. لكننا ذكرنا اليوم أن المجر لا تريد وأكد على أنه لن يشارك في هذا".
وشدد سيارتو على أن المجر لن تشارك في التخطيط لهذا النشاط، ولا في المهام والعمليات المرتبطة به، ولا في دعمه المالي.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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