https://sputnikarabic.ae/20240403/النيابة-العامة-الروسية-ترسل-طلبات-للولايات-المتحدة-وألمانيا-للتحقيق-في-هجمات-التيار-الشمالي-1087635424.html
النيابة العامة الروسية ترسل طلبات إلى الولايات المتحدة وألمانيا للتحقيق في هجمات "التيار الشمالي"
النيابة العامة الروسية ترسل طلبات إلى الولايات المتحدة وألمانيا للتحقيق في هجمات "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت طلبات إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص للتحقيق في الهجمات على خطوط أنابيب... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T06:57+0000
2024-04-03T06:57+0000
2024-04-03T07:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وطالب نواب مجلس الدوما، النيابة العامة، بالتحقيق في احتمال تورط أشخاص وهياكل من الخارج في تنظيم وتمويل عدد من الأعمال الإرهابية على الأراضي الروسية، وكذلك تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وجاء في بيان النيابة العامة: "بناء على نتائج دراسة المواد المقدمة، تم إرسالها مع الطلبات المناسبة إلى الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وقبرص".ويذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة طالبت سابقا بتحديد المسؤولين عن تفجير خطي "التيار الشمالي"، وتقديمهم إلى العدالة.وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر. كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.
https://sputnikarabic.ae/20240326/المدعي-العام-الروسي-تفجير-التيار-الشمالي-هجوم-إرهابي-وليس-تخريبا-1087412481.html
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روسيا
النيابة العامة الروسية ترسل طلبات إلى الولايات المتحدة وألمانيا للتحقيق في هجمات "التيار الشمالي"
06:57 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 07:25 GMT 03.04.2024)
أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت طلبات إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص للتحقيق في الهجمات على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وطالب نواب مجلس الدوما، النيابة العامة، بالتحقيق في احتمال تورط أشخاص وهياكل من الخارج في تنظيم وتمويل عدد من الأعمال الإرهابية على الأراضي الروسية، وكذلك تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وجاء في بيان النيابة العامة: "بناء على نتائج دراسة المواد المقدمة، تم إرسالها مع الطلبات المناسبة إلى الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وقبرص".
ويذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة طالبت سابقا بتحديد المسؤولين عن تفجير خطي "التيار الشمالي"، وتقديمهم إلى العدالة.
وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.
كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.