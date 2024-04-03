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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240403/النيابة-العامة-الروسية-ترسل-طلبات-للولايات-المتحدة-وألمانيا-للتحقيق-في-هجمات-التيار-الشمالي-1087635424.html
النيابة العامة الروسية ترسل طلبات إلى الولايات المتحدة وألمانيا للتحقيق في هجمات "التيار الشمالي"
النيابة العامة الروسية ترسل طلبات إلى الولايات المتحدة وألمانيا للتحقيق في هجمات "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت طلبات إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص للتحقيق في الهجمات على خطوط أنابيب... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T06:57+0000
2024-04-03T07:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وطالب نواب مجلس الدوما، النيابة العامة، بالتحقيق في احتمال تورط أشخاص وهياكل من الخارج في تنظيم وتمويل عدد من الأعمال الإرهابية على الأراضي الروسية، وكذلك تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وجاء في بيان النيابة العامة: "بناء على نتائج دراسة المواد المقدمة، تم إرسالها مع الطلبات المناسبة إلى الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وقبرص".ويذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة طالبت سابقا بتحديد المسؤولين عن تفجير خطي "التيار الشمالي"، وتقديمهم إلى العدالة.وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر. كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.
https://sputnikarabic.ae/20240326/المدعي-العام-الروسي-تفجير-التيار-الشمالي-هجوم-إرهابي-وليس-تخريبا-1087412481.html
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روسيا

النيابة العامة الروسية ترسل طلبات إلى الولايات المتحدة وألمانيا للتحقيق في هجمات "التيار الشمالي"

06:57 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 07:25 GMT 03.04.2024)
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت طلبات إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص للتحقيق في الهجمات على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وطالب نواب مجلس الدوما، النيابة العامة، بالتحقيق في احتمال تورط أشخاص وهياكل من الخارج في تنظيم وتمويل عدد من الأعمال الإرهابية على الأراضي الروسية، وكذلك تفجير خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وجاء في بيان النيابة العامة: "بناء على نتائج دراسة المواد المقدمة، تم إرسالها مع الطلبات المناسبة إلى الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وقبرص".
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
المدعي العام الروسي: تفجير "التيار الشمالي" هجوم إرهابي وليس تخريبا
26 مارس, 19:45 GMT
ويذكر أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة طالبت سابقا بتحديد المسؤولين عن تفجير خطي "التيار الشمالي"، وتقديمهم إلى العدالة.
وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.
كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا الاتحادية تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.
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