https://sputnikarabic.ae/20240403/جنرال-أوكراني-متقاعد-أهدافنا-الاستراتيجية-تتعرض-لهجمات-قوية-من-روسيا-بسبب-ضعف-دفاعاتنا-الجوية-1087657865.html

جنرال أوكراني متقاعد: أهدافنا الاستراتيجية تتعرض لهجمات قوية من روسيا بسبب ضعف دفاعاتنا الجوية

جنرال أوكراني متقاعد: أهدافنا الاستراتيجية تتعرض لهجمات قوية من روسيا بسبب ضعف دفاعاتنا الجوية

سبوتنيك عربي

صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس، أن الأهداف الاستراتيجية لأوكرانيا تتعرض لهجمات قوية من روسيا بسبب استنفاد الدفاع الجوي في... 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T16:36+0000

2024-04-03T16:36+0000

2024-04-03T16:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/15/1085236491_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_9c3898e252fe109384b9edb5716d776d.jpg

وأضاف كريفونوس على موقع يوتيوب، أن "وضع الدفاع الجوي الأوكراني حرج، كل من هو الآن على أراضي أوكرانيا يفكر في الأمر، ومن الواضح بالنسبة لي أننا لم نولي الاهتمام اللازم لنشر قوة جوية أكثر قوة".وكما أشار كريفونوس، فقد جمع الجيش الروسي ما يكفي من الموارد لشن هجمات واسعة النطاق على أهداف ذات أهمية استراتيجية في المناطق التي تسيطر عليها كييف.ضربت الغارات الجوية العسكرية الروسية، جميع محطات الطاقة الحرارية تقريبًا في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "سيزنام زبرافي" التشيكية.وقالت الصحيفة: "إن الموجة الأخيرة من الهجمات الروسية ملحوظة من حيث حجمها. فقد تم ضرب جميع محطات الطاقة الحرارية الأوكرانية تقريبًا وعدد من المحطات الفرعية".وأضافت أن بعض محطات الطاقة ستبقى معطلة لسنوات نتيجة للتأثيرات. وأن القوات الروسية دمرت ما يقرب من نصف الطاقة الإنتاجية لأوكرانيا.ويشير المقال أيضًا إلى أن حجم الضرر يتضح من حقيقة أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمر بإنهاء مبكر لموسم التدفئة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240403/حاملتا-الصواريخ-الروسيتان-من-طراز--تو-95-إم-إس-تنفذان-طلعات-فوق-بحري-بارنتس-والنرويج-فيديو-1087646592.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري