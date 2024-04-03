https://sputnikarabic.ae/20240403/حاملتا-الصواريخ-الروسيتان-من-طراز--تو-95-إم-إس-تنفذان-طلعات-فوق-بحري-بارنتس-والنرويج-فيديو-1087646592.html
حاملتا الصواريخ الروسيتان من طراز " تو-95 إم إس" تنفذان طلعات فوق بحري بارنتس والنرويج... فيديو
حاملتا الصواريخ الروسيتان من طراز " تو-95 إم إس" تنفذان طلعات فوق بحري بارنتس والنرويج... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95إم إس" برحلة جوية فوق بحر بارنتس وبحر النرويج استمرت أكثر من خمس ساعات. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T13:38+0000
2024-04-03T13:38+0000
2024-04-03T13:38+0000
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في مراحل معينة من الرحلة رافقت الحاملات الاستراتيجية طائرات مقاتلة أجنبية حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.وأكد قائد الطيران البعيد المدى، الفريق سيرغي كوبيلاش، أن "الرحلة تمت بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".وأوضح أن مدة طيران حاملات الصواريخ الروسية بلغت نحو 10 ساعات. وفي الوقت نفسه، تم تزويد حاملات الصواريخ بمرافقة مقاتلة من أطقم طائرات "سو-30إس إم" التابعة لقوات الفضاء الروسية.
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روسيا, العالم
حاملتا الصواريخ الروسيتان من طراز " تو-95 إم إس" تنفذان طلعات فوق بحري بارنتس والنرويج... فيديو
قامت حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95إم إس" برحلة جوية فوق بحر بارنتس وبحر النرويج استمرت أكثر من خمس ساعات.
في مراحل معينة من الرحلة رافقت الحاملات الاستراتيجية طائرات مقاتلة أجنبية حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، لقطات لتحليق حاملتي صواريخ استراتيجية من طراز "تو-95إم إس" فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.
وأكد قائد الطيران البعيد المدى، الفريق سيرغي كوبيلاش، أن "الرحلة تمت بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
وأوضح أن مدة طيران حاملات الصواريخ الروسية بلغت نحو 10 ساعات. وفي الوقت نفسه، تم تزويد حاملات الصواريخ بمرافقة مقاتلة من أطقم طائرات "سو-30إس إم" التابعة لقوات الفضاء الروسية.