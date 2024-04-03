https://sputnikarabic.ae/20240403/خبراء-الزلازل-التايوانيون-يحذرون-من-حدوث-زلازل-جديدة-خلال-الأيام-المقبلة-1087635185.html
الخبراء التايوانيون يحذرون من حدوث زلازل جديدة خلال الأيام المقبلة
الخبراء التايوانيون يحذرون من حدوث زلازل جديدة خلال الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة الأنباء المركزية في الجزيرة التايوانية، نقلاً عن علماء الزلازل، أن زلازل جديدة بقوة 6.5-7 درجات قد تحدث في تايوان خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T06:53+0000
2024-04-03T06:53+0000
2024-04-03T07:17+0000
العالم
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ونقلت الوكالة عن علماء الزلازل قولهم: "في الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، قد تحدث هزات ارتدادية بقوة 6.5 إلى 7 درجات".ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان، اليوم الأربعاء، وفقا لإدارة رصد الزلازل الصينية. وبعد ذلك، بحسب الإدارة، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4.وأصدرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية أعلى مستوى تحذير باللون الأحمر عقب الزلزال الذي ضرب تايوان، حسبما ذكر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) التابع للوزارة.وفي وقت لاحق، ألغت وزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية التحذير من حدوث تسونامي بعد وقوع الزلزال، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي. وذكرت القناة التلفزيونية نقلا عن الوزارة أن مركز التحذير من تسونامي التابع لوزارة الموارد الطبيعية قام بناء على نتائج الرصد بإلغاء التحذير من تسونامي.ووفقا للإحصاءات، تحدث الهزات الأرضية في مقاطعة هوالين أكثر من المناطق الأخرى في الجزيرة، ففي فبراير/ شباط 2018، أدى زلزال مدمر بلغت قوته 6.5 درجة إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 285 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240403/إدارة-الإطفاء-في-تايوان-تعلن-مقتل-4-أشخاص-وإصابة-أكثر-من-97-آخرين-جراء-الزلزال-1087634536.html
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العالم
الخبراء التايوانيون يحذرون من حدوث زلازل جديدة خلال الأيام المقبلة
06:53 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 07:17 GMT 03.04.2024)
ذكرت وكالة الأنباء المركزية في الجزيرة التايوانية، نقلاً عن علماء الزلازل، أن زلازل جديدة بقوة 6.5-7 درجات قد تحدث في تايوان خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
ونقلت الوكالة عن علماء الزلازل قولهم: "في الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، قد تحدث هزات ارتدادية بقوة 6.5 إلى 7 درجات".
ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان، اليوم الأربعاء، وفقا لإدارة رصد الزلازل الصينية. وبعد ذلك، بحسب الإدارة، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4.
وأصدرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية أعلى مستوى تحذير باللون الأحمر عقب الزلزال الذي ضرب تايوان، حسبما ذكر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) التابع للوزارة.
وفي وقت لاحق، ألغت وزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية التحذير من حدوث تسونامي بعد وقوع الزلزال، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.
وذكرت القناة التلفزيونية نقلا عن الوزارة أن مركز التحذير من تسونامي التابع لوزارة الموارد الطبيعية قام بناء على نتائج الرصد بإلغاء التحذير من تسونامي.
ووفقا للإحصاءات، تحدث الهزات الأرضية في مقاطعة هوالين أكثر من المناطق الأخرى في الجزيرة، ففي فبراير/ شباط 2018، أدى زلزال مدمر بلغت قوته 6.5 درجة إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 285 آخرين.