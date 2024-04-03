الخبراء التايوانيون يحذرون من حدوث زلازل جديدة خلال الأيام المقبلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
12:13 GMT
3 د
On air
12:14 GMT
2 د
On air
12:16 GMT
3 د
بلا قيود
خبراء: إيران ستتخذ كل الإجراءات للرد وهجوم القنصلية اختراق أمني
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
15:33 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:25 GMT
5 د
On air
05:56 GMT
2 د
On air
05:59 GMT
1 د
On air
06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240403/خبراء-الزلازل-التايوانيون-يحذرون-من-حدوث-زلازل-جديدة-خلال-الأيام-المقبلة-1087635185.html
الخبراء التايوانيون يحذرون من حدوث زلازل جديدة خلال الأيام المقبلة
الخبراء التايوانيون يحذرون من حدوث زلازل جديدة خلال الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة الأنباء المركزية في الجزيرة التايوانية، نقلاً عن علماء الزلازل، أن زلازل جديدة بقوة 6.5-7 درجات قد تحدث في تايوان خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T06:53+0000
2024-04-03T07:17+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067926920_0:139:2000:1264_1920x0_80_0_0_4c144e1b0cf8120c1ca054d964d285cd.jpg
ونقلت الوكالة عن علماء الزلازل قولهم: "في الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، قد تحدث هزات ارتدادية بقوة 6.5 إلى 7 درجات".ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان، اليوم الأربعاء، وفقا لإدارة رصد الزلازل الصينية. وبعد ذلك، بحسب الإدارة، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4.وأصدرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية أعلى مستوى تحذير باللون الأحمر عقب الزلزال الذي ضرب تايوان، حسبما ذكر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) التابع للوزارة.وفي وقت لاحق، ألغت وزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية التحذير من حدوث تسونامي بعد وقوع الزلزال، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي. وذكرت القناة التلفزيونية نقلا عن الوزارة أن مركز التحذير من تسونامي التابع لوزارة الموارد الطبيعية قام بناء على نتائج الرصد بإلغاء التحذير من تسونامي.ووفقا للإحصاءات، تحدث الهزات الأرضية في مقاطعة هوالين أكثر من المناطق الأخرى في الجزيرة، ففي فبراير/ شباط 2018، أدى زلزال مدمر بلغت قوته 6.5 درجة إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 285 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240403/إدارة-الإطفاء-في-تايوان-تعلن-مقتل-4-أشخاص-وإصابة-أكثر-من-97-آخرين-جراء-الزلزال-1087634536.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067926920_66:0:1935:1402_1920x0_80_0_0_cb15859dcd7a7954f64820bcff487099.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الخبراء التايوانيون يحذرون من حدوث زلازل جديدة خلال الأيام المقبلة

06:53 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 07:17 GMT 03.04.2024)
© AP Photo / Hualien County Fire Departmentزلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 18سبتمبر 2022
زلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 18سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Hualien County Fire Department
تابعنا عبر
ذكرت وكالة الأنباء المركزية في الجزيرة التايوانية، نقلاً عن علماء الزلازل، أن زلازل جديدة بقوة 6.5-7 درجات قد تحدث في تايوان خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
ونقلت الوكالة عن علماء الزلازل قولهم: "في الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، قد تحدث هزات ارتدادية بقوة 6.5 إلى 7 درجات".
ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي لتايوان، اليوم الأربعاء، وفقا لإدارة رصد الزلازل الصينية. وبعد ذلك، بحسب الإدارة، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4.
زلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 18 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
تايوان تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 97 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد
05:09 GMT
وأصدرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية أعلى مستوى تحذير باللون الأحمر عقب الزلزال الذي ضرب تايوان، حسبما ذكر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) التابع للوزارة.
وفي وقت لاحق، ألغت وزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية التحذير من حدوث تسونامي بعد وقوع الزلزال، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.
وذكرت القناة التلفزيونية نقلا عن الوزارة أن مركز التحذير من تسونامي التابع لوزارة الموارد الطبيعية قام بناء على نتائج الرصد بإلغاء التحذير من تسونامي.
ووفقا للإحصاءات، تحدث الهزات الأرضية في مقاطعة هوالين أكثر من المناطق الأخرى في الجزيرة، ففي فبراير/ شباط 2018، أدى زلزال مدمر بلغت قوته 6.5 درجة إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 285 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа пересекают КПП Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الأونروا: إسرائيل تستمر في منعنا من الوصول للشمال لتقديم المساعدات07:34 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала