https://sputnikarabic.ae/20240403/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-الخطأ-في-تحديد-الهوية-أدى-إلى-مهاجمة-قافلة-المساعدات-1087636198.html
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الخطأ في تحديد الهوية أدى إلى مهاجمة قافلة المساعدات
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الخطأ في تحديد الهوية أدى إلى مهاجمة قافلة المساعدات
سبوتنيك عربي
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن "الخطأ في تحديد الهوية، أدى إلى استهداف عمال الإغاثة الدوليين في غزة". 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T07:23+0000
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وأكد هاليفي، في تصريح متلفز، أن "مقتل الموظفين السبعة الذين كانوا يعملون لصالح "المطبخ المركزي العالمي"، هو حادث خطير، وقع نتيجة تحديد خاطئ في ظروف معقدة، وأثناء الليل"، مشددًا على أنه "ما كان ينبغي أن يحدث".وقدّم رئيس الأركان الإسرائيلي اعتذارا، مشيرا إلى أن "هيئة مستقلة كُلفت بإجراء تحقيق شامل سيكتمل في الأيام المقبلة".وأعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، أمس الثلاثاء، مقتل 7 من موظفيها الأجانب بقصف على غزة رغم تنقلهم في سيارتين تحملان شعارها.وقالت المنظمة، في بيان لها: "تعرضنا للقصف أثناء مغادرتنا مستودعا بدير البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي، وقتل 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة".وقررت المنظمة، تعليق عملياتها الإغاثية في قطاع غزة، منوهة بأن "القتلى الـ7 هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ويحملون جنسيات مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
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https://sputnikarabic.ae/20240402/نتنياهو-مقتل-عمال-الإغاثة-في-غزة-هو-إصابة-غير-مقصودة-للأبرياء-من-قبل-قواتنا-1087616839.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الخطأ في تحديد الهوية أدى إلى مهاجمة قافلة المساعدات
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن "الخطأ في تحديد الهوية، أدى إلى استهداف عمال الإغاثة الدوليين في غزة".
وأكد هاليفي، في تصريح متلفز، أن "مقتل الموظفين السبعة الذين كانوا يعملون لصالح "المطبخ المركزي العالمي"، هو حادث خطير، وقع نتيجة تحديد خاطئ في ظروف معقدة، وأثناء الليل"، مشددًا على أنه "ما كان ينبغي أن يحدث".
وقدّم رئيس الأركان الإسرائيلي اعتذارا، مشيرا إلى أن "هيئة مستقلة كُلفت بإجراء تحقيق شامل سيكتمل في الأيام المقبلة".
وأعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، أمس الثلاثاء، مقتل 7 من موظفيها الأجانب
بقصف على غزة رغم تنقلهم في سيارتين تحملان شعارها.
وقالت المنظمة، في بيان لها: "تعرضنا للقصف أثناء مغادرتنا مستودعا بدير البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي، وقتل 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة".
وقررت المنظمة، تعليق عملياتها الإغاثية في قطاع غزة، منوهة بأن "القتلى الـ7 هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ويحملون جنسيات مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.