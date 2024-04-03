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https://sputnikarabic.ae/20240403/رئيس-زيمبابوي-يعلن-حالة-الكوارث-في-جميع-أنحاء-البلاد-بسبب-الجفاف-1087641604.html
رئيس زيمبابوي يعلن "حالة الكوارث" في جميع أنحاء البلاد بسبب الجفاف
رئيس زيمبابوي يعلن "حالة الكوارث" في جميع أنحاء البلاد بسبب الجفاف
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا، اليوم الأربعاء، "حالة الكوارث" في جميع أنحاء البلاد بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة "النينو". 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T10:46+0000
2024-04-03T10:46+0000
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وقال منانغاغوا، في بيان نشرته وزارة الإعلام على حسابها في منصة "إكس": "أيها الزيمبابويون الأعزاء، يتطلب الجفاف الناجم عن التغير المناخي اتخاذ تدابير على النحو المنصوص عليه في قوانيننا".وأوضح أن القرار جاء "وفقا للمادة 27 من قانون الحماية المدنية التي تنص على أنه إذا بدا للرئيس في أي وقت أن أي كارثة طبيعية تجعل من الضروري اتخاذ تدابير إضافية لمساعدة وحماية الأشخاص المتضررين أو المحتمل تضررهم في أي منطقة من البلاد، يجوز للرئيس أن يعلن بالطريقة التي يراها مناسبة اعتبارًا من تاريخ يحدده هو وجود حالة كارثة في منطقة أو مناطق يحددها في الإعلان".يشار إلى أن زيمبابوي أصبحت ثالث دولة في جنوب قارة أفريقيا تعلن إقرار حالة "الكوارث" بسبب الجفاف بعد كل من زامبيا ومالاوي.وسبق لزيمبابوي أن أعلنت حالة "الكوارث" في فبراير/ شباط 2016 في بعض المناطق الريفية من البلاد التي مسها الجفاف وقتذاك.يذكر أن "النينو" ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط عموما بارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم، وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20171013/ناسا-سبب-حقيقي-النينو-1026746014.html
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أفريقيا, أخبار المناخ في العالم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أفريقيا, أخبار المناخ في العالم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس زيمبابوي يعلن "حالة الكوارث" في جميع أنحاء البلاد بسبب الجفاف

10:46 GMT 03.04.2024
© AFP 2023 / Noah Seelamالجفاف في الشرق الأوسط
الجفاف في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023 / Noah Seelam
تابعنا عبر
أعلن رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا، اليوم الأربعاء، "حالة الكوارث" في جميع أنحاء البلاد بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة "النينو".
وقال منانغاغوا، في بيان نشرته وزارة الإعلام على حسابها في منصة "إكس": "أيها الزيمبابويون الأعزاء، يتطلب الجفاف الناجم عن التغير المناخي اتخاذ تدابير على النحو المنصوص عليه في قوانيننا".

وأضاف: "تحقيقا لهذه الغاية، أعلن حالة الكوارث في جميع أنحاء البلاد بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة النينو".

وأوضح أن القرار جاء "وفقا للمادة 27 من قانون الحماية المدنية التي تنص على أنه إذا بدا للرئيس في أي وقت أن أي كارثة طبيعية تجعل من الضروري اتخاذ تدابير إضافية لمساعدة وحماية الأشخاص المتضررين أو المحتمل تضررهم في أي منطقة من البلاد، يجوز للرئيس أن يعلن بالطريقة التي يراها مناسبة اعتبارًا من تاريخ يحدده هو وجود حالة كارثة في منطقة أو مناطق يحددها في الإعلان".
صورة لكوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية، الصورة لرائد الفضاء الدولية سكوت كيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2017
مجتمع
"ناسا" تكشف السبب الحقيقي وراء ظاهرة "النينو"
13 أكتوبر 2017, 05:32 GMT
يشار إلى أن زيمبابوي أصبحت ثالث دولة في جنوب قارة أفريقيا تعلن إقرار حالة "الكوارث" بسبب الجفاف بعد كل من زامبيا ومالاوي.
وسبق لزيمبابوي أن أعلنت حالة "الكوارث" في فبراير/ شباط 2016 في بعض المناطق الريفية من البلاد التي مسها الجفاف وقتذاك.
يذكر أن "النينو" ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط عموما بارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم، وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.
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