https://sputnikarabic.ae/20240403/قناص-روسي-ينتصر-في-معركة-قناصة-خلال-مواجهته-لعدد-من-العسكريين-الأوكرانيين-1087634391.html

قناص روسي ينتصر في معركة قناصة خلال مواجهته لعدد من العسكريين الأوكرانيين

قناص روسي ينتصر في معركة قناصة خلال مواجهته لعدد من العسكريين الأوكرانيين

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بأن عسكري قناص تابع للقوات المسلحة الروسية انتصر في معركة قناصة مع عدد من الجنود الأوكرانيين في بلدة رابوتينو... 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T05:01+0000

2024-04-03T05:01+0000

2024-04-03T05:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وبحسب المراسل، رصد القناص الروسي التابع لفرقة حرس 42 من قوات مجموعة "دنيبر" مجموعة من القناصين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة روبوتينو في مقاطعة زابوروجيه، حيث انتظر وقتا طويلا لكي يقوم بعضهم بالتحرك وتغيير المكان.ولفت القناص في حديث خاص للمراسل أنه أطلق النار للمرة الأولى بعد أن أصبح الهدف مرئي له بشكل واضح وعمل فورا على الإجهاز على القناص الثاني بعد إسقاط الأول، مضيفا أنه في بعض الأحيان يكون الشخص محظوظًا، حيث يتناوب قناصو العدو جنبًا إلى جنب، في مساحة لا تزيد عن 200 أو300 متر.وأشار القناص الروسي إلى أن هناك فرصة للعمل على هدفين أو ثلاثة أهداف في لحظات معينة وعادة ما يعمل قناصة العدو تحت وابل من الصواريخ.وبحسب القناص، فإن مدة انتظار القناصين للوصول إلى الأهداف تتراوح في المتوسط ​​من ثماني ساعات إلى عدة أيام.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240401/عسكري-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1087572616.html

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