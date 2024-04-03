https://sputnikarabic.ae/20240403/محافظ-إدلب-لـ-سبوتنيك-استقبلنا-عشرات-العوائل-الهاربة-من-مناطق-سيطرة-المسلحين-1087658451.html

محافظ إدلب لـ "سبوتنيك": استقبلنا عشرات العوائل الهاربة من مناطق سيطرة المسلحين

محافظ إدلب لـ "سبوتنيك": استقبلنا عشرات العوائل الهاربة من مناطق سيطرة المسلحين

سبوتنيك عربي

كشف محافظ إدلب، ثائر سهلب، في حديث خاص مع "سبوتنيك" عن تمكن عشرات العوائل من مغادرة مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة، ووصولها إلى مناطق سيطرة الدولة... 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T17:35+0000

2024-04-03T17:35+0000

2024-04-03T17:35+0000

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وأضاف سلهب: تم الاجتماع مع العوائل الواصلة وتقديم كافة الخدمات الطبية واللوجستية والمستلزمات التي يحتاجونها، كما تم الاستماع إلى مطالبهم التي تم تحويلها إلى المديريات المعنية بالمحافظة لتنفيذها تباعاً.وحول ملف إعادة تأهيل منطقتي "خان شيخون" و"معرة النعمان" المحررتين، أكد محافظ إدلب "إتمام الجهود اللازمة لإعادة الحياة إلى تلك المناطق، مع استمرار عودة الأهالي، حيث تم توفير مراكز صحية ومدارس وافران وتم وصل التيار الكهربائى وتأمين المياه لعشرات القرى، بالإضافة إلى تعبيد الطرقات وإنارتها بالطاقة الشمسية، كما تم تقديم المشتقات النفطية والأسمدة للمزراعين في سبيل تشجيعهم لإعادة تأهيل أراضيهم وزراعتها مجددا".

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