https://sputnikarabic.ae/20240403/محافظ-إدلب-لـ-سبوتنيك-استقبلنا-عشرات-العوائل-الهاربة-من-مناطق-سيطرة-المسلحين-1087658451.html
محافظ إدلب لـ "سبوتنيك": استقبلنا عشرات العوائل الهاربة من مناطق سيطرة المسلحين
محافظ إدلب لـ "سبوتنيك": استقبلنا عشرات العوائل الهاربة من مناطق سيطرة المسلحين
سبوتنيك عربي
كشف محافظ إدلب، ثائر سهلب، في حديث خاص مع "سبوتنيك" عن تمكن عشرات العوائل من مغادرة مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة، ووصولها إلى مناطق سيطرة الدولة... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T17:35+0000
2024-04-03T17:35+0000
2024-04-03T17:35+0000
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وأضاف سلهب: تم الاجتماع مع العوائل الواصلة وتقديم كافة الخدمات الطبية واللوجستية والمستلزمات التي يحتاجونها، كما تم الاستماع إلى مطالبهم التي تم تحويلها إلى المديريات المعنية بالمحافظة لتنفيذها تباعاً.وحول ملف إعادة تأهيل منطقتي "خان شيخون" و"معرة النعمان" المحررتين، أكد محافظ إدلب "إتمام الجهود اللازمة لإعادة الحياة إلى تلك المناطق، مع استمرار عودة الأهالي، حيث تم توفير مراكز صحية ومدارس وافران وتم وصل التيار الكهربائى وتأمين المياه لعشرات القرى، بالإضافة إلى تعبيد الطرقات وإنارتها بالطاقة الشمسية، كما تم تقديم المشتقات النفطية والأسمدة للمزراعين في سبيل تشجيعهم لإعادة تأهيل أراضيهم وزراعتها مجددا".
https://sputnikarabic.ae/20240401/حزب-الله-العراقي-تعليقا-على-اغتيال-قيادات-إيرانية-في-سوريا-مستعدون-لقطع-الطريق-البري-عن-إسرائيل-1087599644.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
محافظ إدلب لـ "سبوتنيك": استقبلنا عشرات العوائل الهاربة من مناطق سيطرة المسلحين
حصري
كشف محافظ إدلب، ثائر سهلب، في حديث خاص مع "سبوتنيك" عن تمكن عشرات العوائل من مغادرة مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة، ووصولها إلى مناطق سيطرة الدولة السورية بسلام.
وأضاف سلهب: تم الاجتماع مع العوائل الواصلة وتقديم كافة الخدمات الطبية واللوجستية والمستلزمات التي يحتاجونها، كما تم الاستماع إلى مطالبهم التي تم تحويلها إلى المديريات المعنية بالمحافظة لتنفيذها تباعاً.
وقال محافظ إدلب: "نتلقى يوميا عشرات المناشدات من قبل الأهالي المتواجدين داخل مناطق سيطرة المسلحين والتي تتحدث عن سوء الأوضاع الإنسانية والأمنية، مع استمرار التنظيمات المسلحة بمنعهم من مغادرة تلك المناطق باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية، وتهديدهم بالقتل والاعتقال" مؤكدا أن "التنظيمات المسلحة تريد الاستمرار باستخدامهم كدروع بشرية".
وتابع سلهب: الجهات الخدمية في محافظة إدلب جاهزة لاستقبال الأهالي العائدين من مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية، وهي على أهبة الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة والاحتياجات الأساسية لهم".
وحول ملف إعادة تأهيل منطقتي "خان شيخون" و"معرة النعمان" المحررتين، أكد محافظ إدلب "إتمام الجهود اللازمة لإعادة الحياة إلى تلك المناطق، مع استمرار عودة الأهالي، حيث تم توفير مراكز صحية ومدارس وافران وتم وصل التيار الكهربائى وتأمين المياه لعشرات القرى، بالإضافة إلى تعبيد الطرقات وإنارتها بالطاقة الشمسية، كما تم تقديم المشتقات النفطية والأسمدة للمزراعين في سبيل تشجيعهم لإعادة تأهيل أراضيهم وزراعتها مجددا".