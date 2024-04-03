نائب في مجلس الدوما: القوات الأوكرانية تريد جعل سلافيانسك وكراماتورسك مدينتين انتحاريتين

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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
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11:00 GMT
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خبراء: إيران ستتخذ كل الإجراءات للرد وهجوم القنصلية اختراق أمني
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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150 د
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240403/نائب-في-مجلس-الدوما-القوات-الأوكرانية-تريد-جعل-سلافيانسك-وكراماتورسك-مدينتين-انتحاريتين-1087634821.html
نائب في مجلس الدوما: القوات الأوكرانية تريد جعل سلافيانسك وكراماتورسك مدينتين انتحاريتين
نائب في مجلس الدوما: القوات الأوكرانية تريد جعل سلافيانسك وكراماتورسك مدينتين انتحاريتين
سبوتنيك عربي
صرح النائب في مجلس الدوما ومنسق العلاقات البرلمانية مع برلمان جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتور فودولاتسكي، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تريد جعل... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T06:06+0000
2024-04-03T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفاد فودولاتسكي، في وقت سابق، بأن ما تبقى للقوات الروسية للوصول إلى حدود تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية نحو500 متر.وبحسب فودولاتسكي، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بإنشاء مناطق محصنة حيث تضع الأسلحة الثقيلة في كل المنازل ورياض الأطفال والمدارس، وكذلك يقومون بتلغيم جميع المرافق الاجتماعية لتفجيرها قبل المغادرة، وخاصة البنية التحتية المدنية في هذه المدن.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240401/أوكرانيا-تخشى-السلاح-الروسي-الجديد-1087570239.html
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روسيا

نائب في مجلس الدوما: القوات الأوكرانية تريد جعل سلافيانسك وكراماتورسك مدينتين انتحاريتين

06:06 GMT 03.04.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
صرح النائب في مجلس الدوما ومنسق العلاقات البرلمانية مع برلمان جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتور فودولاتسكي، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تريد جعل سلافيانسك وكراماتورسك مدينتين انتحاريتين حيث تقوم بتلغيم البنية التحتية الاجتماعية.
وأفاد فودولاتسكي، في وقت سابق، بأن ما تبقى للقوات الروسية للوصول إلى حدود تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية نحو500 متر.
وقال فودولاتسكي لوكالة "سبوتنيك": "هذا يعني أننا نتجه أكثر إلى خط كراماتورسك - سلافيانسك - كراسنوأرميسك، حيث يقوم الآن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بإعداد ما يسمى بخط الدفاع من أجل جعل هذه المدن مدنًا انتحارية".
وبحسب فودولاتسكي، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بإنشاء مناطق محصنة حيث تضع الأسلحة الثقيلة في كل المنازل ورياض الأطفال والمدارس، وكذلك يقومون بتلغيم جميع المرافق الاجتماعية لتفجيرها قبل المغادرة، وخاصة البنية التحتية المدنية في هذه المدن.
قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تخشى السلاح الروسي الجديد
1 أبريل, 08:08 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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