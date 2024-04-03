https://sputnikarabic.ae/20240403/نائب-في-مجلس-الدوما-القوات-الأوكرانية-تريد-جعل-سلافيانسك-وكراماتورسك-مدينتين-انتحاريتين-1087634821.html
نائب في مجلس الدوما: القوات الأوكرانية تريد جعل سلافيانسك وكراماتورسك مدينتين انتحاريتين
نائب في مجلس الدوما: القوات الأوكرانية تريد جعل سلافيانسك وكراماتورسك مدينتين انتحاريتين
سبوتنيك عربي
صرح النائب في مجلس الدوما ومنسق العلاقات البرلمانية مع برلمان جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتور فودولاتسكي، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تريد جعل... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T06:06+0000
2024-04-03T06:06+0000
2024-04-03T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg
وأفاد فودولاتسكي، في وقت سابق، بأن ما تبقى للقوات الروسية للوصول إلى حدود تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية نحو500 متر.وبحسب فودولاتسكي، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بإنشاء مناطق محصنة حيث تضع الأسلحة الثقيلة في كل المنازل ورياض الأطفال والمدارس، وكذلك يقومون بتلغيم جميع المرافق الاجتماعية لتفجيرها قبل المغادرة، وخاصة البنية التحتية المدنية في هذه المدن.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240401/أوكرانيا-تخشى-السلاح-الروسي-الجديد-1087570239.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdf34b8024ddd8dd1fe35462ed3d2f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب في مجلس الدوما: القوات الأوكرانية تريد جعل سلافيانسك وكراماتورسك مدينتين انتحاريتين
صرح النائب في مجلس الدوما ومنسق العلاقات البرلمانية مع برلمان جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتور فودولاتسكي، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تريد جعل سلافيانسك وكراماتورسك مدينتين انتحاريتين حيث تقوم بتلغيم البنية التحتية الاجتماعية.
وأفاد فودولاتسكي، في وقت سابق، بأن ما تبقى للقوات الروسية للوصول إلى حدود تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية نحو500 متر.
وقال فودولاتسكي لوكالة "سبوتنيك": "هذا يعني أننا نتجه أكثر إلى خط كراماتورسك - سلافيانسك - كراسنوأرميسك، حيث يقوم الآن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بإعداد ما يسمى بخط الدفاع من أجل جعل هذه المدن مدنًا انتحارية".
وبحسب فودولاتسكي، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بإنشاء مناطق محصنة حيث تضع الأسلحة الثقيلة في كل المنازل ورياض الأطفال والمدارس، وكذلك يقومون بتلغيم جميع المرافق الاجتماعية لتفجيرها قبل المغادرة، وخاصة البنية التحتية المدنية في هذه المدن.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.