https://sputnikarabic.ae/20240403/واشنطن-ترفض-التحقيق-في-الغارة-الإسرائيلية-على-قافلة-المساعدات-في-غزة-1087655141.html

واشنطن ترفض التحقيق في الغارة الإسرائيلية على قافلة المساعدات في غزة

واشنطن ترفض التحقيق في الغارة الإسرائيلية على قافلة المساعدات في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن ذلك منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتحقيق في الغارة الجوية التي شنتها... 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T15:40+0000

2024-04-03T15:40+0000

2024-04-03T15:40+0000

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وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "ليس لدينا أي خطط لإجراء تحقيق منفصل".وشدد كيربي على أن البيت الأبيض لن يعلق على الغارة التي استهدفت القافلة الإنسانية، وأشار أيضا إلى أن السلطات الإسرائيلية تجري بالفعل تحقيقا في الحادث.وأوضحت المنظمة أن بين القتلى مواطنين، "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني". كما أعلنت "تعليق عملياتها في المنطقة".ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الواقعة بأنها "استهداف غير مقصود من قواتنا".وأثار مقتل عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة، بضربة إسرائيلية تنديدا دوليا واسعا.

https://sputnikarabic.ae/20240403/الشرطة-الإسرائيلية-بشأن-مظاهرات-الأمس-أمام-منزل-نتنياهو-لم-يكن-هناك-أي-خطر-على-حياته-أو-أسرته-1087652124.html

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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية