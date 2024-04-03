https://sputnikarabic.ae/20240403/واشنطن-ترفض-التحقيق-في-الغارة-الإسرائيلية-على-قافلة-المساعدات-في-غزة-1087655141.html
واشنطن ترفض التحقيق في الغارة الإسرائيلية على قافلة المساعدات في غزة
واشنطن ترفض التحقيق في الغارة الإسرائيلية على قافلة المساعدات في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن ذلك منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتحقيق في الغارة الجوية التي شنتها... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T15:40+0000
2024-04-03T15:40+0000
2024-04-03T15:40+0000
العالم العربي
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "ليس لدينا أي خطط لإجراء تحقيق منفصل".وشدد كيربي على أن البيت الأبيض لن يعلق على الغارة التي استهدفت القافلة الإنسانية، وأشار أيضا إلى أن السلطات الإسرائيلية تجري بالفعل تحقيقا في الحادث.وأوضحت المنظمة أن بين القتلى مواطنين، "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني". كما أعلنت "تعليق عملياتها في المنطقة".ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الواقعة بأنها "استهداف غير مقصود من قواتنا".وأثار مقتل عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة، بضربة إسرائيلية تنديدا دوليا واسعا.
https://sputnikarabic.ae/20240403/الشرطة-الإسرائيلية-بشأن-مظاهرات-الأمس-أمام-منزل-نتنياهو-لم-يكن-هناك-أي-خطر-على-حياته-أو-أسرته-1087652124.html
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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن ترفض التحقيق في الغارة الإسرائيلية على قافلة المساعدات في غزة
أعلن ذلك منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتحقيق في الغارة الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على موظفي جمعية المطبخ العالمي الخيرية في قطاع غزة.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "ليس لدينا أي خطط لإجراء تحقيق منفصل".
وشدد كيربي على أن البيت الأبيض لن يعلق على الغارة التي استهدفت القافلة الإنسانية، وأشار أيضا إلى أن السلطات الإسرائيلية تجري بالفعل تحقيقا في الحادث.
وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية أكدت في بيان في وقت سابق اليوم، مقتل 7 من أفراد فريقها في ضربة للجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة.
وأضافت "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع".
وأوضحت المنظمة أن بين القتلى مواطنين، "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني". كما أعلنت "تعليق عملياتها في المنطقة".
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، الواقعة بأنها "استهداف غير مقصود من قواتنا".
وأثار مقتل عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة، بضربة إسرائيلية تنديدا دوليا واسعا.