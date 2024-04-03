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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240403/وزير-الدفاع-الفرنسي-يدين-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-خلال-محادثة-مع-نظيره-الروسي-1087658126.html
وزير الدفاع الفرنسي يدين الهجوم الإرهابي في "كروكوس" خلال محادثة مع نظيره الروسي
وزير الدفاع الفرنسي يدين الهجوم الإرهابي في "كروكوس" خلال محادثة مع نظيره الروسي
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في محادثة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن باريس تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في "كروكوس سيتي" بالقرب من... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T17:00+0000
2024-04-03T17:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
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وحسبما أفادت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الأربعاء، أنه"بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو في 22 مارس/ آذار الفائت، استذكر الوزير إدانتنا الشديدة (للهجوم)".وأكد وزير الدفاع الفرنسي لنظيره الروسي، أن باريس ليس لديها أي معلومات حول صلة أوكرانيا بالهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس".يشار إلى أنه ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أجرى محادثة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.وقالت السائل الإعلامية الغربية نقلا عن بيان وزارة الدفاع الفرنسية: "أجرى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو محادثة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل سيكون له أثر سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240403/الناتو-خططنا-الجديدة-بشأن-أوكرانيا-لن-تجعل-الحلف-مشاركًا-في-الصراع-1087654750.html
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روسيا, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار فرنسا

وزير الدفاع الفرنسي يدين الهجوم الإرهابي في "كروكوس" خلال محادثة مع نظيره الروسي

17:00 GMT 03.04.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا و فرنسا
علم روسيا و فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في محادثة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن باريس تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو.
وحسبما أفادت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الأربعاء، أنه"بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو في 22 مارس/ آذار الفائت، استذكر الوزير إدانتنا الشديدة (للهجوم)".
وأكد وزير الدفاع الفرنسي لنظيره الروسي، أن باريس ليس لديها أي معلومات حول صلة أوكرانيا بالهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس".
وقال الوزير الفرنسي إن باريس تعرب عن تضامنها مع ضحايا الهجوم الإرهابي وعائلاتهم.
يشار إلى أنه ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أجرى محادثة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
وقالت السائل الإعلامية الغربية نقلا عن بيان وزارة الدفاع الفرنسية: "أجرى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو محادثة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء".
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو: خططنا الجديدة بشأن أوكرانيا لن تجعل الحلف مشاركًا في الصراع
15:36 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وقد حذرت روسيا، مرارًا، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا، مؤكدة أن ذلك "لعب بالنار" ولا يسهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل سيكون له أثر سلبي.
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