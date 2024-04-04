https://sputnikarabic.ae/20240404/إحياء-ليوم-القدس-العالمي-مسير-بحري-رمزي-من-شواطئ-سوريا-إلى-شواطئ-فلسطين-1087696746.html

إحياء ليوم القدس العالمي.. مسير بحري رمزي من شواطئ سوريا إلى شواطئ فلسطين

إحياء ليوم القدس العالمي.. مسير بحري رمزي من شواطئ سوريا إلى شواطئ فلسطين

سبوتنيك عربي

إحياء ليوم القدس العالمي، أقامت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، مسيراً بحرياً في محافظة اللاذقية السورية، بمشاركة فلسطينيين وفلسطينيين سوريين على متن... 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T19:23+0000

2024-04-04T19:23+0000

2024-04-04T19:23+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/04/1087694960_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_840c7c367cc8ad2d1a05f45322e5e5f9.jpg

وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأن المسير الذي انطلق من الميناء اليوغسلافي (ميناء النزهة) في اللاذقية، جاء بالتزامن مع مسير بحري مماثل في كل من العراق ولبنان واليمن وإيران، وذلك ضمن فعاليات يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.عائلات فلسطينية وسورية، شاركت في المسير البحري وهي تحمل الأعلام الفلسطينية والسورية في إشارة إلى المقاومة التي تجمع بين الدم والمصير، وتأكيدا على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.وقال أمين سر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، حسين الزبن، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هذا المسير وجهته رمزية وهي السواحل الفلسطينية في كل من عكا وحيفا وأم الرشراش، ونحن سائرون بعملنا والتزامنا بمشاريعنا السياسية تجاه قضيتنا ووطننا فلسطين".وأشار الزبن إلى أنه منذ الاتحاد السوفييتي سابقاً ومن ثم روسيا، كانت ولا تزال روسيا هي السند الأقوى للمقاومة الفلسطينية وللحقوق الفلسطينية في العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.وأضاف الزبن: "نشكر روسيا لممارستها حق النقض "فيتو"، ضد تمرير أي قرار في مجلس الأمن يمس القضية الفلسطينية، ولا ننسى دور سوريا الداعم للشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم إلى جانب قضاياه العادلة وحقه في تقرير مصيره".من جهته، أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية ومسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، محمد الخطيب، لـ"سبوتنيك" على أهمية هذا المسير البحري من ناحيته الرمزية باعتبار أن المياه السورية متصلة بمياه فلسطين المحتلة، وأضاف: "حشود شعبية شاركت في المسير من أبناء فلسطين المحتلة الذين لم ينسوا جذورهم ويتطلعون إلى يوم النصر والعودة إلى أرضهم".وأشار إلى تزامن انطلاق المسير البصري من ميناء اللاذقية، في الوقت ذاته الذي انطلق فيه مسير مشابه في كل من ميناء البصرة بالعراق، بيروت في لبنان، الحديبة في اليمن، حيدر عباس في إيران، مؤكدين في رسالة واحدة أنه رغم العدوان والمجازر الوحشية، فإن الشعب الفلسطيني في الشتات مرتبط بجذوره ومصر على العودة لكل شبر في فلسطين المحتلة.وأعرب الخطيب عن شكره للحلفاء في سوريا ولبنان والعراق وإيران، وأضاف: "لا ننسى أن نثمن موقف روسيا التي تدعم قضايانا العادلة وتشكّل مظلة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية".بدوره، قال الملحق الثقافي للسفارة الإيرانية في سوريا علي رضا فدوي في تصريح لـ"سبوتنيك": "نشارك في المسير البحري الذي يتم تنفيذه في دول عدة في وقت واحد، في رسالة دعم ووحدة مصير مع أشقاءنا في قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى تحقيق النصر".من جهته، قال الفلسطيني أحمد الخطيب من مدينة حيفا (أحد المشاركين في المسير البحري) لـ"سبوتنيك": "نشارك اليوم في هذا المسير الرمزي ليس فقط لإحياء يوم القدس العالمي، وإنما أيضاً لنصرة أهلنا في غزة والضفة الغربية وفي كل شبر من أرض فلسطين الحبيبة".وأضاف: "ندعو أهلنا في فلسطين للثبات والصمود، فالنصر قريب مهما تكالب الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وغيّه".وفيما قالت منيرة عبد الخالق من فلسطين المحتلة: "النصر قريب، ونحن نتطلع لليوم الذي نعود فيه إلى أرضنا فلسطين"، وأعربت آمنة عبد الخالق عن شعور القهر الذي ينتاب الفلسطينيين حول العالم وهم يشاهدون ما يتعرض له أهالي قطاع غزة من مجازر وحشية وتجويع وقهر وظلم.بدورها، قالت ريما الخطيب من حيفا: "رغم أننا خارج وطننا، إلا أن فلسطين في قلوبنا وأرواحنا ودماءنا التي ترخص جميعها كرمى لأن تتحرر أرضنا المحتلة، مؤكدة أن القضية الفلسطينية حيّة في القلوب، وأنه لا حياد عن الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني في العودة وحق تقرير المصير".من جهتهم، أعرب عدد من المواطنين السوريين المشاركين في المسير البحري لـ"سبوتنيك" عن سعادتهم بإحياء يوم القدس العالمي، خاصة في ظل العدوان الوحشي الذي يمارس ضد أهل قطاع غزة الذين باتوا أيقونة للنضال والصمود في وجه تغول الاحتلال.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم