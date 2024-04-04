https://sputnikarabic.ae/20240404/إغلاق-مراكز-الاقتراع-في-انتخابات-مجلس-الأمة-2024-بالكويت-استعدادا-لبدء-فرز-الأصوات-1087699337.html

إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2024 بالكويت استعدادا لبدء فرز الأصوات

إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2024 بالكويت استعدادا لبدء فرز الأصوات

سبوتنيك عربي

أغلقت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024 أبوابها منذ قليل مساء اليوم الخميس، بعد انتهاء المدة القانونية للتصويت، عند الساعة 12 صباحا بالتوقيت... 04.04.2024, سبوتنيك عربي

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ومن المقرر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات، بعد إغلاق مكاتب الاقتراع مباشرة، تمهيدا لإعلان النتيجة، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وانطلقت اليوم الخميس، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت الكويت، انتخابات مجلس الأمة 2024، لاختيار 50 عضوا للمجلس في فصله التشريعي الثامن عشر.وجرت الانتخابات بنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد، حيث تنافس في الانتخابات 200 مرشح لاختيار 50 عضو مجلس لأربع سنوات قادمة.وقال وكيل وزارة الإعلام الكويتية ناصر المحيسن لـ"سبوتنيك"، إن الانتخابات شهدت تفاعلا وإقبالا كبيرا من كافة أطياف المجتمع الكويتي.وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري حينها، إن مرسوم الحل صدر "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".وحسب المادة 107 في الباب الرابع من الدستور الكويتي، فإنه "إذا تم حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".يشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة هي الأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

https://sputnikarabic.ae/20240404/رؤساء-لجان-بانتخابات-مجلس-الأمة-الكويتي-إقبال-كبير-في-الساعات-الأولى-وقد-تصل-النسبة-إلى-70-1087688546.html

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