الأمن الفيدرالي الروسي يوقف ضابطا إسرائيليا سابقا لنيته الانضمام إلى القوات الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:25 GMT
5 د
On air
05:56 GMT
2 د
On air
05:59 GMT
1 د
On air
06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:07 GMT
2 د
On air
13:06 GMT
5 د
بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:08 GMT
2 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:30 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240404/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يوقف-ضابطا-إسرائيليا-سابقا-لنيته-الانضمام-إلى-القوات-الأوكرانية-1087675402.html
الأمن الفيدرالي الروسي يوقف ضابطا إسرائيليا سابقا لنيته الانضمام إلى القوات الأوكرانية
الأمن الفيدرالي الروسي يوقف ضابطا إسرائيليا سابقا لنيته الانضمام إلى القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لإقليم كراسنودار، أنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي من مواليد عام 1960، وهو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، في... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T09:46+0000
2024-04-04T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053380_0:62:1605:964_1920x0_80_0_0_58f2582ca4a56bc7a33de95642cc6763.jpg
وقالت الخدمة الصحفية: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار المواطن الإسرائيلي لازمان يوفال، المولود في عام 1960، وهو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، كان لديه نية الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية من أجل المشاركة في الأعمال القتالية ضد روسيا الاتحادية". وأضافت: "نتيجة للعمليات وأنشطة البحث، ثبت أن الأجنبي لديه موقف سلبي تجاه العملية العسكرية الخاصة والسياسات التي تنتهجها قيادة روسيا الاتحادية، ولذلك أرسل بياناته الشخصية وسيرته الذاتية إلى مختلف المنظمات الإرهابية المحظورة على أراضي روسيا لانضمامه إلى التنظيمات المذكورة والقيام بمهام قتالية ضد روسيا". وأوضحت أنه لم يكن لديه الوقت لتحقيق نواياه. حذرت السلطات الأمنية، المواطن الإسرائيلي لازمان يوفال من القيام بالإجراءات التي تخلق الظروف لارتكاب جريمة بموجب الجزء 2 من المادة 205.5 من القانون الجنائي الروسي (المشاركة في "أنشطة منظمة إرهابية")، ويتم التحضير لترحيله خارج البلاد وإعادته إلى إسرائيل، وكذلك منع دخوله الأراضي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240331/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحاصر-أفراد-مجموعة-إرهابية-في-جمهورية-داغستان-1087545426.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053380_118:0:1485:1025_1920x0_80_0_0_28c3ba09bab598c5bb092ae9ed73728f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الأمن الفيدرالي الروسي يوقف ضابطا إسرائيليا سابقا لنيته الانضمام إلى القوات الأوكرانية

09:46 GMT 04.04.2024
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لإقليم كراسنودار، أنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي من مواليد عام 1960، وهو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، في إقليم كراسنودار، بسبب نيته الانضمام إلى القوات الأوكرانية.
وقالت الخدمة الصحفية: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار المواطن الإسرائيلي لازمان يوفال، المولود في عام 1960، وهو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، كان لديه نية الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية من أجل المشاركة في الأعمال القتالية ضد روسيا الاتحادية".
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
الأمن الفيدرالي الروسي يحاصر أفراد مجموعة إرهابية في جمهورية داغستان
31 مارس, 05:34 GMT
وأضافت: "نتيجة للعمليات وأنشطة البحث، ثبت أن الأجنبي لديه موقف سلبي تجاه العملية العسكرية الخاصة والسياسات التي تنتهجها قيادة روسيا الاتحادية، ولذلك أرسل بياناته الشخصية وسيرته الذاتية إلى مختلف المنظمات الإرهابية المحظورة على أراضي روسيا لانضمامه إلى التنظيمات المذكورة والقيام بمهام قتالية ضد روسيا".
وأوضحت أنه لم يكن لديه الوقت لتحقيق نواياه. حذرت السلطات الأمنية، المواطن الإسرائيلي لازمان يوفال من القيام بالإجراءات التي تخلق الظروف لارتكاب جريمة بموجب الجزء 2 من المادة 205.5 من القانون الجنائي الروسي (المشاركة في "أنشطة منظمة إرهابية")، ويتم التحضير لترحيله خارج البلاد وإعادته إلى إسرائيل، وكذلك منع دخوله الأراضي الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:43 GMTПалестинцы выносят тело из разрушенной больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. أكثر من 33 ألف قتيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبرأمس, 22:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала