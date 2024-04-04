https://sputnikarabic.ae/20240404/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يوقف-ضابطا-إسرائيليا-سابقا-لنيته-الانضمام-إلى-القوات-الأوكرانية-1087675402.html
الأمن الفيدرالي الروسي يوقف ضابطا إسرائيليا سابقا لنيته الانضمام إلى القوات الأوكرانية
الأمن الفيدرالي الروسي يوقف ضابطا إسرائيليا سابقا لنيته الانضمام إلى القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لإقليم كراسنودار، أنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي من مواليد عام 1960، وهو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، في... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T09:46+0000
2024-04-04T09:46+0000
2024-04-04T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053380_0:62:1605:964_1920x0_80_0_0_58f2582ca4a56bc7a33de95642cc6763.jpg
وقالت الخدمة الصحفية: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار المواطن الإسرائيلي لازمان يوفال، المولود في عام 1960، وهو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، كان لديه نية الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية من أجل المشاركة في الأعمال القتالية ضد روسيا الاتحادية". وأضافت: "نتيجة للعمليات وأنشطة البحث، ثبت أن الأجنبي لديه موقف سلبي تجاه العملية العسكرية الخاصة والسياسات التي تنتهجها قيادة روسيا الاتحادية، ولذلك أرسل بياناته الشخصية وسيرته الذاتية إلى مختلف المنظمات الإرهابية المحظورة على أراضي روسيا لانضمامه إلى التنظيمات المذكورة والقيام بمهام قتالية ضد روسيا". وأوضحت أنه لم يكن لديه الوقت لتحقيق نواياه. حذرت السلطات الأمنية، المواطن الإسرائيلي لازمان يوفال من القيام بالإجراءات التي تخلق الظروف لارتكاب جريمة بموجب الجزء 2 من المادة 205.5 من القانون الجنائي الروسي (المشاركة في "أنشطة منظمة إرهابية")، ويتم التحضير لترحيله خارج البلاد وإعادته إلى إسرائيل، وكذلك منع دخوله الأراضي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240331/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحاصر-أفراد-مجموعة-إرهابية-في-جمهورية-داغستان-1087545426.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053380_118:0:1485:1025_1920x0_80_0_0_28c3ba09bab598c5bb092ae9ed73728f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الأمن الفيدرالي الروسي يوقف ضابطا إسرائيليا سابقا لنيته الانضمام إلى القوات الأوكرانية
أفادت الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لإقليم كراسنودار، أنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي من مواليد عام 1960، وهو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، في إقليم كراسنودار، بسبب نيته الانضمام إلى القوات الأوكرانية.
وقالت الخدمة الصحفية: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار المواطن الإسرائيلي لازمان يوفال، المولود في عام 1960، وهو جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، كان لديه نية الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية من أجل المشاركة في الأعمال القتالية ضد روسيا الاتحادية".
وأضافت: "نتيجة للعمليات وأنشطة البحث، ثبت أن الأجنبي لديه موقف سلبي تجاه العملية العسكرية الخاصة والسياسات التي تنتهجها قيادة روسيا الاتحادية، ولذلك أرسل بياناته الشخصية وسيرته الذاتية إلى مختلف المنظمات الإرهابية المحظورة على أراضي روسيا لانضمامه إلى التنظيمات المذكورة والقيام بمهام قتالية ضد روسيا".
وأوضحت أنه لم يكن لديه الوقت لتحقيق نواياه. حذرت السلطات الأمنية، المواطن الإسرائيلي لازمان يوفال من القيام بالإجراءات التي تخلق الظروف لارتكاب جريمة بموجب الجزء 2 من المادة 205.5 من القانون الجنائي الروسي (المشاركة في "أنشطة منظمة إرهابية")، ويتم التحضير لترحيله خارج البلاد وإعادته إلى إسرائيل، وكذلك منع دخوله الأراضي الروسية.