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مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
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مساحة حرة
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"الشاباك" يكشف عن مخطط لاغتيال بن غفير وضرب أمن إسرائيل
"الشاباك" يكشف عن مخطط لاغتيال بن غفير وضرب أمن إسرائيل
سبوتنيك عربي
كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الخميس، عن جهوده المشتركة مع اللواء الجنوبي للشرطة لتفكيك خلية تتكون من مواطنين عرب في إسرائيل وفلسطينيين من... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T12:44+0000
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وأوضح موقع "i24" أن الجهود المشتركة أسفرت عن اعتقال عدد كبير من المشتبه بهم من إسرائيل والضفة الغربية بينهم خمسة من سكان مدينة رهط في النقب وآخران من سكان المركز، بالإضافة إلى 4 من سكان الضفة الغربية.وتبين من خلال التحقيق الذي أجراه الشاباك والوحدة المركزية لمنطقة النقب في المنطقة الجنوبية، أن أعضاء الخلية كانوا يخططون لعمليات ضد الأمن العام في إسرائيل، كما تم الكشف عن أن أعضاء الخلية خططوا لتنفيذ هجوم ضد قواعد الجيش الإسرائيلي والمنشآت الموضوعة تحت الحراسة، بما في ذلك مطار بن غوريون والمبنى الحكومي في القدس.وخططت الخلية كذلك لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والحصول على صاروخ "آر بي جي" لغرض تنفيذ الهجوم، كما كانت هناك نوايا لاختطاف جنود إسرائيليين.تضمنت الخطة استئجار قطعة أرض في رهط (النقب) أو في الضفة الغربية بغرض إنشاء مصنع، يتم من خلاله التستر على مجمع تحت الأرض يستخدم للتدريب وإنتاج الوسائل القتالية، وحاول أعضاء البنية التحتية التواصل مع حركة حماس في قطاع غزة للحصول على الرعاية والتمويل المالي والتوجيه لأنشطتهم، حسبما ذكر "الشاباك".وفي وقت سابق، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن "العمل الإرهابي الإجرامي الذي قام به الصهاينة في القنصلية الإيرانية بدمشق هو نتيجة عجزهم وهزيمتهم".وقالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيانها، إن "الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظًا أكثر جراء الهجوم على قنصليتنا في دمشق"، مضيفة أن "تعرض الكيان الصهيوني للإذلال أبرز طبيعته الهمجية وقام بقتل ألوف الأطفال والنساء والناس العاديين بدعم وأسلحة الأمريكيين".وأكد البيان، أن "العمل الجبان والإرهابي للصهاينة انتهاك للأعراف والقوانين الدولية، ومؤشر على عجز وخزي العدو وبلا ريب".
https://sputnikarabic.ae/20240403/استهداف-المطلة-شمالي-البلاد-بصاروخ-وسماع-صافرات-الإنذار-في-غلاف-غزة-لأول-مرة-منذ-10-أيام-1087665227.html
https://sputnikarabic.ae/20240404/مسؤول-إسرائيلي-نستعد-لانتقام-محتمل-من-إيران-بعد-الهجوم-على-قنصليتها-في-دمشق-1087677294.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

"الشاباك" يكشف عن مخطط لاغتيال بن غفير وضرب أمن إسرائيل

12:44 GMT 04.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatقوات الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية
قوات الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الخميس، عن جهوده المشتركة مع اللواء الجنوبي للشرطة لتفكيك خلية تتكون من مواطنين عرب في إسرائيل وفلسطينيين من سكان الضفة الغربية تآمروا لتنفيذ عمليات ضد الأمن العام في جميع أنحاء إسرائيل.
وأوضح موقع "i24" أن الجهود المشتركة أسفرت عن اعتقال عدد كبير من المشتبه بهم من إسرائيل والضفة الغربية بينهم خمسة من سكان مدينة رهط في النقب وآخران من سكان المركز، بالإضافة إلى 4 من سكان الضفة الغربية.
وتبين من خلال التحقيق الذي أجراه الشاباك والوحدة المركزية لمنطقة النقب في المنطقة الجنوبية، أن أعضاء الخلية كانوا يخططون لعمليات ضد الأمن العام في إسرائيل، كما تم الكشف عن أن أعضاء الخلية خططوا لتنفيذ هجوم ضد قواعد الجيش الإسرائيلي والمنشآت الموضوعة تحت الحراسة، بما في ذلك مطار بن غوريون والمبنى الحكومي في القدس.
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
استهداف "المطلة" شمالي إسرائيل بصاروخ وسماع صافرات الإنذار في غلاف غزة لأول مرة منذ 10 أيام
أمس, 21:42 GMT
وخططت الخلية كذلك لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والحصول على صاروخ "آر بي جي" لغرض تنفيذ الهجوم، كما كانت هناك نوايا لاختطاف جنود إسرائيليين.
تضمنت الخطة استئجار قطعة أرض في رهط (النقب) أو في الضفة الغربية بغرض إنشاء مصنع، يتم من خلاله التستر على مجمع تحت الأرض يستخدم للتدريب وإنتاج الوسائل القتالية، وحاول أعضاء البنية التحتية التواصل مع حركة حماس في قطاع غزة للحصول على الرعاية والتمويل المالي والتوجيه لأنشطتهم، حسبما ذكر "الشاباك".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
مسؤول إسرائيلي: نستعد لانتقام محتمل من إيران بعد الهجوم على قنصليتها في دمشق
11:01 GMT
وفي وقت سابق، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الخميس، أن "العمل الإرهابي الإجرامي الذي قام به الصهاينة في القنصلية الإيرانية بدمشق هو نتيجة عجزهم وهزيمتهم".
وقالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيانها، إن "الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظًا أكثر جراء الهجوم على قنصليتنا في دمشق"، مضيفة أن "تعرض الكيان الصهيوني للإذلال أبرز طبيعته الهمجية وقام بقتل ألوف الأطفال والنساء والناس العاديين بدعم وأسلحة الأمريكيين".
وأكد البيان، أن "العمل الجبان والإرهابي للصهاينة انتهاك للأعراف والقوانين الدولية، ومؤشر على عجز وخزي العدو وبلا ريب".
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